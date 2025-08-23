Đà Nẵng: Khởi tố 7 thanh thiếu niên đánh người đi đường mù vĩnh viễn 23/08/2025 16:53

(PLO)-Chỉ khi nạn nhân bị đánh bất tỉnh thì nhóm thanh thiếu niên này mới rời đi, nạn nhân được xác định mù vĩnh viễn.

Ngày 23-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bảy bị can liên quan trong vụ việc nhóm thanh thiếu niên đánh người đi đường, khiến nạn nhân mù vĩnh viễn; tỉ lệ thương tích tối thiểu 41%.

Phòng Cảnh sát hình sự xác định 10 người liên quan gồm: Đặng Văn Quang Thảo (16 tuổi), Phạm Ngọc Hiếu (18 tuổi), Đỗ Huy Tín (18 tuổi), Lê Ngọc Anh Quốc (16 tuổi), Hồ Văn Đại Vĩ (16 tuổi), Nguyễn Hoàng Minh Anh (17 tuổi), Trương Ngọc Vinh (16 tuổi) cùng trú phường Ngũ Hành Sơn.

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố đối với 7 bị can. Ảnh: CA.

Huỳnh Anh Trung (18 tuổi) trú phường Hải Châu và Thế Quang (chưa xác định rõ lai lịch), Trang (bạn của Trung, chưa xác định rõ lai lịch) – gọi tắt là “nhóm của Thảo”.

Tiến hành triệu tập 7/10 thanh thiếu niên, bước đầu nhóm này khai nhận, khoảng 3 giờ 20 phút ngày 16-8, “nhóm của Thảo” đi dạo chơi trên đường 2 tháng 9 (thuộc phường Hòa Cường).

Khi đi đến khu vực trước tượng đài đường 2 tháng 9 thì gặp một nhóm sáu nam thanh thiếu niên (không rõ nhân thân lai lịch, không quen biết nhau) đi trên ba xe máy.

Lúc này, một nam thanh niên trong nhóm sáu thanh niên cầm một vỏ chai bia thuỷ tinh ném xuống đường hướng về nhóm của Thảo.

Nạn nhân được xác định mù vĩnh viễn. Ảnh: CA.

Đồng thời, một nam thanh niên khác cầm một cây kiếm dài khoảng 1 mét chỉ về phía nhóm Thảo đe doạ, rồi bỏ đi. Bị khiêu khích, Thảo hô to “dí nó” thì cả nhóm điều khiển xe đuổi theo.

Khi đến khu vực đường Nguyễn Sơn Trà thì nhóm của Thảo thấy anh Nguyễn Duy L (16 tuổi, trú xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đang điều khiển xe mô tô chở theo Trịnh Minh Chương (19 tuổi, trú xã Tiến Phước, TP Đà Nẵng) ngồi sau, đang đi trên đường.

Nghi ngờ là người của nhóm thanh niên đã khiêu khích nên Hiếu chở Thảo chặn xe của anh L và Chương lại.

Thấy vậy, Chương liền bỏ chạy, còn L bị nhóm của Thảo vây đánh “hội đồng”. Sau khi thấy nạn nhân bất tỉnh, nhóm của Thảo bỏ đi.

Kết quả trưng cầu giám định Trung tâm pháp y thành phố Đà Nẵng cho thấy tỉ lệ thương tích tối thiểu của anh L là 41%.

Căn cứ thông tin, tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can; trong đó ra quyết định tạm giam 5 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 2 bị can về tội cố ý gây thương tích.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, truy xét những người còn lại.