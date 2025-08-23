Giải cứu nữ nhân viên quán karaoke bị đánh đập, bán qua nhiều quán 23/08/2025 15:40

(PLO)- Một nhóm người đã yêu cầu gia đình phải chuyển tiền để chuộc nữ nhân viên quán karaoke.

Ngày 23-8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết đã giải cứu một nữ nhân viên quán karaoke bị đánh đập, bán qua nhiều quán khác. Đồng thời, bắt giữ bốn người liên quan khi đang nhận tiền để thả cô gái này.

Theo đó, em Trần BN (13 tuổi, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) được một người tên “Tuấn Bi” dụ dỗ cho vay số tiền 10 triệu đồng để tiêu xài cá nhân với lãi suất cao, mục đích để ép N làm tiếp viên cho "Tuấn Bi" trả nợ.

Sau thời gian làm việc cho “Tuấn Bi”, N tiếp tục bị bán cho nhiều quán khác nhau để làm nhân viên quán karaoke.

Cảnh sát giải cứu nạn nhân.

Do bị đánh đập nên ngày 17-8, N gọi cho mẹ ruột thông báo việc em bị chủ quán karaoke đánh đập, bắt trả tiền vay nếu không sẽ bán cho người khác.

Bố của N liên lạc và nói chuyện với những người đang giữ N thì được thông báo phải trả 50 triệu đồng nếu muốn thả N ra.

Đến 10 giờ cùng ngày, từ tài khoản Facebook của N có người tiếp tục gọi cho mẹ em và thông báo muốn chuộc lại con thì phải chuyển 60 triệu đồng.

Khi được hỏi vì sao lại tăng thêm 10 triệu, nhóm này nói là “tiền nhờ giang hồ đi tìm bắt N nên lên đến 60 triệu đồng”. Nhóm này thông báo đang dẫn N ra Hội An (TP Đà Nẵng), khi tới nơi sẽ nhắn địa chỉ để gia đình đem tiền đến chuộc.

Mẹ N yêu cầu được gặp mặt con thì nhóm này tắt máy. Liên lạc lại nhóm đối tượng nhiều lần không được, gia đình đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai trình báo sự việc.

Nguyễn Tấn Dũng, Phan Văn Hoàng Duy, Thái Văn Hòa và Lê Văn Minh Hoàng (từ trái qua) bị bắt giữ

Ngay sau khi nhận được đề nghị của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai về việc phối hợp hỗ trợ xác minh, làm rõ vụ mua bán người nói trên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo tổ công tác Khu vực 3 nhanh chóng xác minh, xác định nhóm này đang có mặt tại địa bàn xã Duy Vinh, TP Đà Nẵng.

Khi nhóm này đến và nhận tiền chuộc tại đường Hùng Vương (xã Nam Phước) thì bị công an bắt giữ, đồng thời giải cứu em N.

Nhóm người bắt giữ nữ nhân viên quán karaoke này gồm Lê Văn Minh Hoàng (24 tuổi, phường Hội An Đông); Nguyễn Tấn Dũng (16 tuổi), Phan Văn Hoàng Duy (15 tuổi), cùng trú tại phường Hội An, thành phố Đà Nẵng; Thái Văn Hoà (28 tuổi, xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi).

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.