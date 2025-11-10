Đại biểu: Cần hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh đủ 2 con ở tất cả độ tuổi 10/11/2025 15:34

(PLO)- Góp ý cho dự thảo Luật Dân số, Đại biểu Quốc hội đề xuất nên hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh đủ hai con ở tất cả các độ tuổi, thay vì chỉ hỗ trợ cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi.

Chiều 10-11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Dân số và Luật Phòng bệnh.

Nên hỗ trợ phụ nữ sinh đủ 2 con ở các độ tuổi

Góp ý cho dự thảo Luật Dân số, đại biểu (ĐB) Tô Văn Tám (đoàn Quảng Ngãi) cho biết ông tán thành với sự cần thiết ban hành dự thảo Luật với những lý do và cơ sở như trong tờ trình.

Góp ý thêm cho dự thảo Luật, ĐB Tám cho biết để duy trì mức sinh thay thế, tại Điều 13 đã quy định ba đối tượng được hỗ trợ tài chính là phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi và phụ nữ ở địa phương có mức sinh thay thế thấp.

Đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám - Quảng Ngãi. Ảnh: QH

ĐB cho biết, theo quy định, đối tượng thứ hai được hiểu là chỉ những phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi mới được hỗ trợ tài chính, còn những người sinh đủ hai con sau 35 tuổi thì không được, do vậy cần làm rõ cơ sở của quy định này.

“Có thể quy định nhằm khuyến khích người trong độ tuổi sinh sản để đảm bảo nguồn nhân lực cho tương lai. Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ hợp lý và công bằng, quy định này vẫn chưa ổn. Nó tạo ra sự phân biệt đối với những phụ nữ sinh đủ hai con sau tuổi 35”, ông nói.

Theo ông Tám, nhiều người có thể cũng muốn sinh trước 35 tuổi, nhưng do nhiều điều kiện khác nhau, có thể là sự nghiệp, áp lực công việc, điều kiện kinh tế, hoặc việc tìm kiếm cuộc sống phù hợp… mà họ chưa thể sinh con trước 35.

“Họ cũng đã thực hiện trách nhiệm sinh con, nhưng lại không được hưởng quyền lợi hỗ trợ, điều này vừa thiếu công bằng vừa chưa toàn diện. Chúng tôi thấy cần hệ thống lại quy định để đồng bộ hơn, theo hướng hỗ trợ phụ nữ sinh đủ hai con ở tất cả các độ tuổi”, ông tiếp tục nhấn mạnh.

Cần phát triển hệ thống dịch vụ trông giữ trẻ

Cũng góp ý về nội dung này, ĐB Nguyễn Hoàng Uyên (Tây Ninh) cho biết Điều 13 dự thảo luật quy định một số chính sách hỗ trợ khuyến khích sinh đủ hai con, như nghỉ thai sản, hỗ trợ tài chính, nhà ở.

Tuy nhiên, bà cho biết thực tế triển khai các chính sách này, đặc biệt là hỗ trợ nhà ở, gặp nhiều khó khăn do hạn chế nguồn lực và khả năng cân đối ngân sách, nhất là tại các địa phương có điều kiện kinh tế khó khăn. Bên cạnh đó, các chính sách chưa khuyến khích mạnh mẽ vai trò của nam giới trong việc chia sẻ và chăm sóc con cái.

Chiều 10-11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Dân số và Luật Phòng bệnh. Ảnh: QH

ĐB đề nghị Ban soạn thảo rà soát các quy định theo hướng linh hoạt, phù hợp với thực tiễn, đồng thời bổ sung các chính sách mang tính bền vững, như phát triển hệ thống dịch vụ trông giữ trẻ, giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập, đảm bảo chất lượng.

Các chính sách này không chỉ giảm gánh nặng chăm sóc con nhỏ cho các gia đình, tạo điều kiện cho phụ nữ, đặc biệt là lao động nữ sớm quay lại thị trường lao động, mà còn có thể kết hợp với chính sách giảm thuế thu nhập cá nhân cho các gia đình sinh đủ hai con. Đây là hình thức hỗ trợ trực tiếp, khuyến khích mạnh mẽ và phù hợp với xu hướng chính sách của một số quốc gia đang đối mặt với tỉ suất sinh thấp.

Dự thảo luật cũng quy định hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ dân tộc thiểu số, ĐB Nguyễn Hoàng Uyên cảnh báo cần nghiên cứu kỹ lưỡng quy định này, bởi thực tế mức sinh của nhóm dân tộc thiểu số đã cao hơn bình quân cả nước, trong khi điều kiện sống của đồng bào còn nhiều khó khăn.

Theo điều tra kinh tế – xã hội năm 2024, phụ nữ dân tộc thiểu số có số con trung bình từ 4–4,3, cao hơn gấp đôi trung bình cả nước, trong khi tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh cao gấp 5 lần bình quân quốc gia.

Bà cũng nhấn mạnh, khoảng 20–24% phụ nữ sinh con tại nhà không được hỗ trợ y tế, cho thấy vấn đề cốt lõi không phải họ không muốn sinh con, mà là điều kiện chăm sóc sức khỏe và tiếp cận dịch vụ cơ bản còn hạn chế.

Do đó, ĐB đề nghị Luật cần ưu tiên các chính sách phát triển kinh tế – xã hội toàn diện, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục, nhà ở, giao thông và cơ sở hạ tầng. Kết hợp các chính sách nâng cao vị thế kinh tế cho phụ nữ, đảm bảo họ tiếp cận việc làm, đất đai và tín dụng, từ đó chủ động hơn trong quyết định sinh sản. Mọi can thiệp chính sách về dân số phải phù hợp với văn hóa và có sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ.