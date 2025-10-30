Đại học tại Đức phản hồi việc dừng hợp tác với Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch 30/10/2025 14:43

(PLO)- Việc hợp tác giữa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và đại học đối tác tại Đức sẽ kết thúc đồng thời với thời điểm tốt nghiệp của nhóm sinh viên được nhận vào đợt cuối cùng, dự kiến năm 2030.

Tổng Lãnh sự Cộng hòa Liên bang Đức tại TP.HCM vừa gửi đến PLO phản hồi chính thức từ Đại học Johannes Gutenberg Mainz (bang Rheinland-Pfalz, Đức) liên quan việc dừng hợp tác chương trình liên kết Việt – Đức giữa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) và Trung tâm Y khoa – Universitätsmedizin Mainz (UM), thuộc Đại học Johannes Gutenberg Mainz (JGU, Đức).

Không được cung cấp đề thi sau 31-12-2027

Theo đó, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Universitätsmedizin Mainz thuộc Đại học Johannes Gutenberg Mainz (JGU) hợp tác từ năm 2013. Sinh viên có thể học tập tại khoa Y Việt Đức (VGFM) của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch theo chương trình đào tạo y khoa của Mainz. Điều này đã trở thành hiện thực nhờ sự hợp tác với Viện Khảo thí Y khoa và Dược phẩm (IMPP), cơ quan cung cấp tất cả đề thi cho kỳ thi tốt nghiệp y khoa tại Đức.

Sau khi hoàn thành kì thi thứ hai ở Việt Nam (M2 – PV) cũng như có được chứng chỉ tiếng Đức để đủ điều kiện học đại học, nhiều sinh viên Việt Nam đã nộp đơn xin công nhận kết quả học tập và nhập học tại JGU để hoàn thành kỳ thực tập tại các bệnh viện đại học của Universitätsmedizin Mainz và tốt nghiệp sau khi hoàn thành kỳ thi thứ ba. Các sinh viên cũng đã được nhận học bổng từ Universitätsmedizin Mainz.

Tuy nhiên, tháng 3-2023, IMPP đã thông báo ngừng cung cấp đề thi cho các kỳ thi liên quan đến việc hợp tác này sau ngày 31-12-2027.

Sau khi nỗ lực tìm phương án giải quyết, Đại học Johannes Gutenberg Mainz đã thông báo cho Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch về việc ngưng hợp tác do không thể duy trì chương trình nếu thiếu các kỳ thi.

Theo thông báo, những sinh viên đang theo học tại khoa Y Việt - Đức khóa tuyển sinh năm 2023 vẫn có thể tiếp tục theo học để hoàn thành chương trình. Ảnh: P.ANH

Kết thúc hợp tác cùng thời điểm sinh viên tốt nghiệp

Trong thư thông báo ngừng hợp tác, việc không nhận thêm sinh viên mới cũng được nêu ra. Những sinh viên đã được nhận vào khoa Y Việt - Đức cho đến thời điểm thông báo vẫn có thể tiếp tục theo để hoàn thành chương trình, với điều kiện là các kỳ thi được diễn ra. Trong đó, có nhóm sinh viên gần đây nhất đã bắt đầu chương trình học tại khoa Y Việt Đức năm 2023.

Kể từ thời điểm đó, nhiều giải pháp thay thế để tiếp tục việc hợp tác được thảo luận và kiểm tra. Vào tháng 9-2025, hội đồng trường Đại học Johannes Gutenberg Mainz đã quyết định không tiếp tục đàm phán về một thỏa thuận mới. Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng được thông báo về quyết định này vào tháng 10-2025. Việc hợp tác sẽ kết thúc đồng thời với thời điểm tốt nghiệp của nhóm sinh viên được nhận vào đợt cuối cùng, dự kiến năm 2030.

Như PLO đã thông tin, gần 80 sinh viên của khoa Y Việt – Đức đang theo học chương trình liên kết này. Trong đó, 50 sinh viên khóa tuyển sinh năm 2023, 15 sinh viên của khóa 2024 và 14 sinh viên khóa 2025. Ngay khi thông báo dừng hợp tác được công bố, tuần qua, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã tổ chức họp đối thoại với sinh viên, phụ huynh và đưa ra phương án hỗ trợ cho từng khóa học.

Theo đó, sinh viên khóa 2025 sẽ được chuyển sang chương trình đào tạo bác sĩ y khoa chính quy của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, bắt đầu từ ngày 20-10-2025. Lộ trình học tập 6 năm liên tục, theo chương trình đào tạo bác sĩ y khoa đã được Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế phê duyệt.

Đối với các khóa 2023 và 2024, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ tiếp tục làm việc với phía đối tác Đức để sinh viên được hoàn thành khóa học, bảo đảm quyền lợi cho sinh viên và gia đình.