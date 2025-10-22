Dừng chương trình Y Việt - Đức: Phụ huynh nghẹn ngào ở buổi đối thoại 22/10/2025 17:58

Chiều 22-10, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM, có buổi gặp gỡ phụ huynh, sinh viên để thông tin và giải đáp các vấn đề liên quan việc chương trình liên kết đào tạo Y Việt - Đức tại trường bị dừng giữa chừng.

Cuộc gặp có lãnh đạo trường, lãnh đạo khoa và nhiều phụ huynh, sinh viên khóa 2023 đang theo học chương trình.

Sinh viên Chánh Đạt chia sẻ về tâm thư gửi đến các thầy cô hai trường phụ trách chương trình. Ảnh: P.ANH

Dừng tuyển sinh chương trình Y Việt - Đức khóa 2025

PGS.TS.DS Nguyễn Đăng Thoại, Phó Hiệu trưởng phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành Trường ĐH Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, xin lỗi về thông báo đột ngột việc dừng chương trình liên kết. Đồng thời cho hay các bên đã nỗ lực đàm phán để có phương án tốt nhất cho sinh viên các khóa tuyển sinh. Theo ông, dừng chương trình là bất khả kháng.

Theo PGS.TS.DS Thoại, chương trình là liên kết giữa Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch liên kết với ĐH Johannes Gutenberg Mainz (CHLB Đức) được triển khai từ năm 2013.

Tuy nhiên, sau quá trình rà soát và trao đổi chính thức giữa hai bên, đối tác Đức đã thông báo chấm dứt hợp tác đào tạo chương trình kể từ năm học 2024.

Lý do là Viện Khảo thí Y khoa Quốc gia Đức (IMPP) thay đổi chính sách về cung cấp đề thi và công nhận các chương trình y khoa quốc tế, điều này đồng nghĩa với đề thi không được đưa ra khỏi lãnh thổ CHLB Đức. Đây là thay đổi mang tính hệ thống từ phía Đức, không xuất phát từ bất kỳ vi phạm hay bất đồng nào giữa hai cơ sở đào tạo.

Dù Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã nhiều lần trao đổi, đề xuất giải pháp và bày tỏ mong muốn duy trì chương trình, song những thay đổi chính sách từ phía Đức vượt ngoài khả năng điều chỉnh của trường.

Để bảo đảm quyền lợi học tập và sự ổn định của sinh viên, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết đã chủ động triển khai phương án điều chỉnh chương trình đào tạo.

Cụ thể, việc dừng tuyển sinh và đào tạo chỉ áp dụng với khóa 2025. Toàn bộ sinh viên khóa này sẽ được chuyển sang chương trình đào tạo bác sĩ y khoa chính quy của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, bắt đầu từ 20-10-2025.

Ảnh hưởng lớn nhất là với các khóa 2023 và 2024 vì việc học và thi chuyển tiếp có những thay đổi theo chính sách về việc cung cấp đề thi Viện Khảo thí Y khoa Quốc gia Đức (IMPP). Trường sẽ tiếp tục làm việc với phía đối tác để bảo đảm quyền lợi cho sinh viên và gia đình.

Các sinh viên tại buổi đối thoại. Ảnh: PHẠM ANH

Ông Thoại cho biết thêm, Y Việt – Đức là một chương trình đặc biệt, được lãnh đạo TP.HCM rất quan tâm, hỗ trợ trong suốt thời gian qua. Khi đối tác tại Đức thông báo chấm dứt hợp tác, UBND TP.HCM, Tổng lãnh sự Đức tại TP.HCM… đã hướng dẫn, hỗ trợ nhằm tìm giải pháp duy trì hợp tác, bảo vệ quyền lợi của sinh viên.

Với khóa tuyển sinh năm 2023, 2024, trường có ba giải pháp và đang nỗ lực để đưa ra phương án tốt nhất. Dù phương án nào thì vẫn duy trì việc theo học chương trình liên kết tại Việt Nam để sinh viên hoàn thành lộ trình. Sinh viên phải trải qua hai kỳ thi chuyển tiếp M1, M2 và kỳ thi tốt nghiệp lâm sàng. Trong đó các em đã hoàn tất kỳ thi M1 tại Việt Nam sẽ thi M2 tại Đức.

Theo PGS.TS.TS Thoại, điều kiện bắt buộc để thi M2 tại Đức là sinh viên phải có trình độ tiếng Đức đạt yêu cầu (tối thiểu chứng chỉ C1 tiếng Đức hoặc tương đương). Khi đó, đối tác Đức sẵn sàng hỗ trợ để sinh viên được tham dự các kỳ thi hoặc thực hành lâm sàng tại Đức, trong khuôn khổ phù hợp với quy định mới. Sinh viên sẽ được thi trong ba lần để đạt được chứng chỉ M2.

Phụ huynh bày tỏ lo lắng, băn khoăn khi chương trình Y Việt - Đức phải dừng. Ảnh: P.ANH

Sinh viên gửi tâm thư, phụ huynh lo lắng

Ngay sau khi được trường chia sẻ thông tin, em Chánh Đạt, sinh viên khóa 2023 đại diện sinh viên chương trình Y Việt – Đức đã gửi tâm thư bằng tiếng Đức cho thầy cô của trường đối tác tại Đức và cả bằng tiếng Việt gửi đến thầy cô phụ trách chương trình này với mong muốn để tiếp tục được hoàn thành khóa học.

Em chia sẻ: “Chúng em thật sự gắn bó và nghiêm túc với con đường mình đã chọn. Giấc mơ được học tập tại Mainz không chỉ là ước mơ của chúng em, mà còn là niềm hy vọng của gia đình.

Dù chương trình có yêu cầu rất cao, nhiều bạn đã nỗ lực đạt kết quả tốt ở kỳ thi chuyển giai đoạn M1, thậm chí có bạn đạt chứng chỉ TestDaF 4 ngay từ năm hai. Điều đó cho thấy chúng em luôn cố gắng hết mình để đáp ứng mọi tiêu chuẩn của chương trình.

Gia đình chúng em cũng luôn tin tưởng và đồng hành, gửi cả tâm huyết vào hành trình học tập này. Chúng em tha thiết mong Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ĐH Mainz và Viện IMPP sẽ xem xét, tạo điều kiện để chúng em được tiếp tục hoàn thành con đường đã chọn – trở thành những bác sĩ mang chuẩn mực y khoa Đức, cống hiến cho ngành y Việt Nam".

Một số phụ huynh có mặt tại đây cũng bày tỏ lo lắng, băn khoăn về giải pháp trường đưa ra. Anh NTA có con học chương trình này cho rằng trường cần cam kết về việc sinh viên sẽ được theo học đầy đủ chương trình, đồng thời có văn bản cụ thể về việc sinh viên được sang Đức thi chuyển tiếp M2.

Một phụ huynh khác nói trong nghẹn ngào rằng phụ huynh tin tưởng và cho con theo học chương trình với sự hỗ trợ đầy đủ của hai trường đối tác trong học tập cũng như thi cử. Thế nhưng, việc thi M2 giờ lại chuyển sang Đức thì sẽ ra sao, chi phí đi lại và học phí ai sẽ chịu và ai đảm bảo cho các em việc sẽ hoàn thành chương trình theo đúng cam kết.

Nói thêm về vấn đề này, theo PGS.TS.DS Thoại, sinh viên không đủ điều kiện về ngôn ngữ hoặc không thi đạt M2 sẽ tiếp tục học tại Việt Nam theo chương trình đào tạo bác sĩ y khoa chính quy của trường, được Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế phê duyệt, miễn là còn trong khung thời gian đào tạo cho phép (tối đa 12 năm theo quy định hiện hành).

Khi đó, trường sẽ đảm bảo điều kiện để sinh viên hoàn thành chương trình và nhận bằng bác sĩ y khoa của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.