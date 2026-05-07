Đắk Lắk: Tòa trả hồ sơ để làm rõ tình tiết 'từng điều trị tâm thần' của kẻ sát hại trung tá công an 07/05/2026 11:18

(PLO)- HĐXX quyết định trả hồ sơ, làm rõ bệnh án tâm thần của bị cáo đã sát hại Trung tá Nguyễn Đông Cánh, cán bộ công an ở Đắk Lắk.

Ngày 7-5, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Ty (31 tuổi, ngụ xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) về tội giết người.

Bị cáo Nguyễn Văn Ty tại tòa. Ảnh: T.T

Bị cáo Ty là kẻ đã dùng dao sát hại Trung tá Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Công an xã Xuân Lộc vào ngày 8-9-2025 khi đang làm nhiệm vụ.

Trong quá trình xét hỏi, bị cáo Ty thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, người thân của bị cáo khai rằng Ty từng được đưa đến bệnh viện ở Gia Lai để điều trị tâm thần.

Đây là tình tiết mới phát sinh tại tòa, chưa có trong hồ sơ vụ án. Vì vậy, sau khi hội ý nhanh, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra, làm rõ hồ sơ bệnh án tâm thần của bị cáo Ty.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 30 ngày 7-9-2025, vợ chồng anh trai của Ty nói chuyện với bà Nguyễn Thị Thời (mẹ ruột của Ty) về việc mua ti vi mới.

Tuy nhiên, Ty cho rằng vợ chồng anh trai mua ti vi xem riêng nên xảy ra cãi nhau. Sau đó, Ty dùng dao tấn công chị Nguyễn Thị Kết (chị dâu của Ty).

Bị đâm, chị Kết kêu cứu và được bà Thời tới can ngăn, ôm Ty lại. Sau đó, chị Kết được đưa đến Bệnh viện Đa tỉnh Gia Lai cấp cứu và điều trị. Bà Thời đến Công an xã Xuân Lộc tố cáo hành vi của Ty.

Quang cảnh phiên xét xử bị cáo Ty. Ảnh: T.T

Ngày 8-9-2025, Trưởng Công an xã Xuân Lộc phân công anh Nguyễn Đông Cánh (lúc đó là Thiếu tá), cùng tổ công tác đưa Ty về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, khi thấy công an đến gần nhà, Ty bỏ chạy.

Anh Cánh cùng đồng đội đuổi theo Ty đến rừng keo thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc và chia nhau ra tìm nghi phạm. Khi tìm thấy Ty trên đồi cát trồng keo, anh Cánh chạy đến dùng tay kẹp cổ Ty giữ lại.

Tuy nhiên, Ty đã rút dao thủ sẵn trong túi quần đâm anh Cánh nhiều nhát. Hậu quả, nạn nhân gục ngã, dưới đất và tử vong sau đó.

Gây án xong, Ty đến một quán giải khát ngồi uống nước. Tại đây, Ty gặp mẹ ruột và nói dối đi bẫy dông bị người ta đánh nên áo quần dính máu. Sau đó, Ty về nhà thay quần áo, tắm giặt.

Khi phát hiện anh Cánh tử vong, Công an xã Xuân Lộc huy động lực lượng truy lùng Ty. Tuy nhiên, Ty cố thủ trong nhà tắm, không mở cửa và cầm dao cố thủ chống trả. Công an xã Xuân Lộc dùng các biện pháp nghiệp vụ, phá cửa khống chế Ty đưa về trụ sở làm việc.

Nguyễn Văn Ty tại thời điểm bị bắt. Ảnh: C.A

Cáo trạng truy tố bị cáo Ty tội Giết người, quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt cao nhất là tử hình.