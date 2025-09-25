Đang chạy xe máy thì ngã vào hông xe ben cùng chiều 25/09/2025 15:21

(PLO)- Đang lưu thông cùng chiều với xe ben chở vật liệu, người đàn ông điều khiển xe máy bất ngờ ngã ra đường, bị bánh sau xe ben cán qua.

Ngày 25-9, tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang phối hợp với Công an phường 3 Bảo Lộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe ben và xe máy khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ.

Trước đó, vào chiều 24-9, ông Nguyễn Sỹ Ph (53 tuổi, ngụ tại phường B’Lao, Lâm Đồng) chạy xe máy lưu thông trên đường đấu nối từ mỏ đá Tây Đại Lào thuộc phường 3 Bảo Lộc ra Quốc lộ 20.

Trong lúc lưu thông song song cùng chiều với xe ben chở vật liệu mang biển số tỉnh Đồng Nai thì không may ông Phương bị té ngã vào hông xe ben, bị bánh xe cán qua, tử vong tại chỗ.

Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng và Phường 3 Bảo Lộc đã có mặt khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.