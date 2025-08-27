Đang xét xử hai cựu phó chủ tịch huyện trong vụ sai phạm tại cụm dân cư vượt lũ Hậu Giang 27/08/2025 14:51

(PLO)- Hai cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cũ (nay là TP Cần Thơ) cùng hai thuộc cấp bị cáo buộc đã câu kết, cấp 183 nền nhà trong cụm dân cư vượt lũ không đúng đối tượng...

Ngày 27-8, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang cũ).

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 29-8.

Các bị cáo trong vụ án,gồm: Trần Văn Thắng (65 tuổi), cựu Phó Chủ tịch UBND huyện; Trần Không Dận (56 tuổi), cựu Phó Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Thanh Diện (48 tuổi), cựu Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện và Bạch Việt Mến (48 tuổi), cựu Bí thư Đảng ủy xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang cũ).

Ngoài các bị cáo, người bào chữa, tòa cũng đã triệu tập 457 người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan và có 256 người tham dự phiên tòa.

Đây là những cán bộ có liên quan đến việc bình xét cho người dân mua nền trả chậm trong cụm dân cư vượt lũ...

Video: Đang xét xử 4 cán bộ huyện ở tỉnh Hậu Giang cũ cấp đất sai quy định

Từ trái qua, hàng trên: Bị cáo Trần Văn Thắng và Trần Không Dận; hàng dưới: Bị cáo Bạch Việt Mến và Nguyễn Thanh Diện. Ảnh: CHÂU ANH

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2011-2015, bị cáo Thắng (thời điểm đó là Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, Chủ tịch Hội đồng bình xét vào cụm dân cư vượt lũ thị trấn Cây Dương và cụm dân cư vượt lũ Cầu Xáng - Tân Bình), đã trực tiếp ký 12 quyết định phê duyệt danh sách cho 491 người được mua trả chậm nền nhà hai cụm dân cư trên.

Trong đó, có 181 trường hợp, tương đương 181 nền không đúng đối tượng thụ hưởng; từ đó, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng số tiền hơn 4,37 tỉ đồng.

Còn bị cáo Dận (thời điểm đó là Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng huyện) đã trực tiếp tham mưu lập hồ sơ, lựa chọn đối tượng cho Hội đồng bình xét.

Bị cáo còn thay mặt Hội đồng ký 4 tờ trình đề nghị UBND huyện ban hành các Quyết định phê duyệt danh sách cho 300 người được mua trả chậm nền nhà trong hai cụm dân cư vượt lũ. Trong đó, có 100 trường hợp, tương đương 100 nền không đúng đối tượng thụ hưởng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 2,4 tỉ đồng.

Ngoài ra, trong thời gian giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, bị cáo Dận còn trực tiếp ký quyết định cho một hộ không đúng đối tượng thụ hưởng một nền trong cụm dân cư vượt lũ, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 23,6 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: CHÂU ANH

Hai bị cáo Diện và Mến cũng được xác định là có vai trò đồng phạm trong vụ án. Theo đó, bị cáo Diện (thời điểm đó là Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng), đã trực tiếp tham mưu lập hồ sơ, lựa chọn đối tượng cho Hội đồng bình xét.

Đồng thời, bị cáo còn thay mặt Hội đồng trực tiếp ký bảy Tờ trình đề nghị UBND huyện ban hành tám Quyết định phê duyệt danh sách cho 191 người được mua trả chậm nền nhà trong hai cụm dân cư vượt lũ. Thế nhưng, trong số đó có đến 81 trường hợp, tương đương 81 nền không đúng đối tượng thụ hưởng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 1,95 tỉ đồng.

Còn bị cáo Mến (thời điểm đó là Chủ tịch UBND thị trấn Cây Dương), đã ký hồ sơ, làm chủ tọa các cuộc họp bình xét và thay mặt UBND thị trấn ký sáu tờ trình đề nghị UBND huyện phê duyệt danh sách cho 127 người được mua trả chậm nền nhà trong cụm dân cư vượt lũ thị trấn Cây Dương. Trong đó, có 59 trường hợp, tương đương 59 nền không đúng đối tượng thụ hưởng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 1,45 tỉ đồng.