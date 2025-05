Đánh chết người rồi cố thủ trong nhà cùng con trai 11 tuổi 28/05/2025 15:01

Ngày 28-5, Công an tỉnh Long An cho biết đang tạm giữ hình sự Hồ Văn Đức (61 tuổi, ngụ ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, Long An) để điều tra về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 5 phút cùng ngày, ông Đức tổ chức uống rượu tại nhà với anh vợ là anh NNL (46 tuổi, ngụ cùng ấp). Trong lúc nhậu, hai người xảy ra mâu thuẫn, cự cãi gay gắt.

Hiện trường nơi người đàn ông 61 tuổi giết anh vợ cố thủ trong nhà cùng con trai 11 tuổi. Ảnh: HL

Ông Đức được cho là đã dùng các vật dụng xung quanh để tấn công khiến anh L. tử vong tại chỗ. Sau đó, ông kéo thi thể nạn nhân ra sân nhà rồi quay vào bên trong cố thủ cùng con trai 11 tuổi.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Long An nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã khống chế thành công nghi phạm, đảm bảo an toàn cho cháu bé và những người dân xung quanh. Hiện trường được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm và thu thập chứng cứ.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Long An đã thưởng nóng cho các đơn vị tham gia phá nhanh vụ án. Ảnh: CA

Trong sáng cùng ngày, Ban Giám đốc Công an tỉnh Long An đã thưởng nóng 20 triệu đồng cho các đơn vị tham gia xử lý nhanh chóng vụ án, thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An tiếp tục làm rõ.