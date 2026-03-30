Danh sách những mẫu xe số sàn đáng mua nhất năm 2026 30/03/2026 11:57

(PLO)- Bất chấp sự lấn át của hộp số tự động và CVT, nhiều hãng như BMW, Honda vẫn duy trì tùy chọn xe số sàn cho những người yêu cảm giác lái thuần túy.

Dưới đây là một số mẫu xe số sàn vào năm 2026, từ SUV địa hình đến xe thể thao chuyên dụng.

Acura Integra

Acura tiếp tục trang bị hộp số sàn sáu cấp cho mẫu xe cơ bản của mình. Trang bị này chỉ có trên phiên bản cao cấp A-Spec đi kèm gói công nghệ. Xe sử dụng động cơ tăng áp 1.5 lít.

Acura Integra Type S

Mẫu xe này sở hữu một trong những hộp số sàn sáu cấp tốt nhất thị trường hiện nay. Với động cơ 2.0 lít tăng áp công suất 320 mã lực, xe có khả năng xử lý tuyệt vời. Integra Type S là lựa chọn thay thế hợp lý cho những ai thích sự thoải mái thay vì chất thể thao cực đoan của Honda Civic Type R.

BMW M2

BMW vẫn là hãng sản xuất nhiều xe số sàn hàng đầu ngành công nghiệp. M2 sử dụng động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng 3.0 lít tăng áp kép, công suất 473 mã lực. Đây là mẫu xe mang lại nhiều cảm xúc lái đặc trưng của thương hiệu Đức.

BMW M3 và M4

Cả hai mẫu xe hiệu năng cao này đều chia sẻ động cơ 473 mã lực và hộp số sàn sáu cấp. Tuy nhiên, tùy chọn số sàn chỉ xuất hiện trên các phiên bản dẫn động cầu sau. Những khách hàng muốn hệ dẫn động bốn bánh xDrive buộc phải sử dụng hộp số tự động tám cấp.

BMW Z4 M40i

Đây là "viên ngọc quý" trong dòng xe số sàn của BMW. Xe trang bị động cơ 3.0 lít tăng áp công suất 382 mã lực. Là mẫu xe nhẹ và nhỏ nhất của BMW, Z4 M40i mang đến trải nghiệm lái hoàn hảo cho một chiếc xe mui trần.

Ford Bronco và Mustang

Ford Bronco số sàn sử dụng động cơ EcoBoost 2.3 lít công suất 300 mã lực với 7 cấp số. Trong khi đó, huyền thoại Mustang vẫn duy trì hộp số sàn trên cả phiên bản GT V8 5.0 lít và bản Dark Horse mạnh mẽ. Người dùng cũng có thể chọn số sàn trên động cơ 2.3 lít tăng áp để tiết kiệm chi phí.

Honda Civic Si và Type R

Honda cam kết chỉ sản xuất Civic Si với hộp số sàn sáu cấp, đi kèm mức giá từ 32.690 USD. Ở phân khúc cao hơn, Civic Type R công suất 315 mã lực vẫn là biểu tượng hiệu suất cao. Cả hai đều được đánh giá có cơ cấu sang số mượt mà nhất hiện nay.

Hyundai Elantra N

Elantra N là lựa chọn hiệu năng cao dẫn động cầu trước đáng giá. Xe trang bị động cơ tăng áp 2.0 lít công suất 276 mã lực cùng hàng loạt công nghệ hỗ trợ lái chuyên sâu.

Mazda3 và MX-5 Miata

Mazda3 phiên bản hatchback số sàn vẫn được duy trì. Trong khi đó, MX-5 Miata vẫn là "đỉnh cao" của dòng xe thể thao thuần khiết. Xe chỉ nặng khoảng 1.000 kg, sử dụng động cơ 2.0 lít công suất 181 mã lực.

Nissan Z và Z Nismo

Nissan không chỉ giữ số sàn trên bản Z tiêu chuẩn mà còn mở rộng sang bản hiệu năng cao Nismo cho năm 2026. Nissan Z Nismo sở hữu công suất 420 mã lực từ động cơ V6 tăng áp kép.

Porsche 911 Carrera T và GT3

Porsche đã loại bỏ số sàn trên các bản Carrera tiêu chuẩn, chỉ giữ lại trên bản Carrera T và GT3. Trong đó, 911 GT3 với động cơ 502 mã lực và vòng tua 9.000 vòng/phút được coi là mẫu xe số sàn tốt nhất thế giới hiện nay.

Subaru BRZ và WRX

Subaru BRZ và "người anh em" Toyota GR86 vẫn là những mẫu xe dẫn động cầu sau đầy thú vị. Trong khi đó, sedan thể thao WRX vẫn duy trì hộp số sàn sáu cấp dù hãng đã cung cấp thêm tùy chọn CVT.

Toyota GR Corolla, Supra và Tacoma

Dòng sản phẩm GR của Toyota gồm Corolla và Supra đều có tùy chọn số sàn sáu cấp đầy cá tính. Đáng chú ý, Toyota Tacoma là mẫu xe bán tải duy nhất trên thị trường hiện nay vẫn cho phép người dùng tự sang số, dù tỉ lệ khách hàng lựa chọn phiên bản này rất thấp.