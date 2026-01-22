'Đất nước hôm nay' – Trường ca chào mừng Đại hội XIV 22/01/2026 14:42

(PLO)- MV Đất nước hôm nay như một bản “đại tự sự” về hành trình hình thành, đấu tranh, dựng xây và hướng tới tương lai của đất nước.

Ngày 22-1, NSND Quốc Hưng và nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung chính thức ra mắt MV Đất nước hôm nay.

Tác phẩm do nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung sáng tác, nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí, NSND Quốc Hưng và ca sĩ Thu Hằng thể hiện cùng sự tham gia của Hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, dưới sự dàn dựng hình ảnh của đạo diễn Anh Quân.

Với thời lượng hơn 8 phút, Đất nước hôm nay được xây dựng như một bản “đại tự sự” về hành trình hình thành, đấu tranh, dựng xây và hướng tới tương lai của đất nước trong nhịp sống đương đại.

Hình ảnh trong MV. Ảnh: NVCC

Không chọn lối minh họa lịch sử một chiều, tác phẩm tiếp cận đề tài đất nước từ con người, từ đời sống, từ những đóng góp âm thầm của cộng đồng trong dòng chảy lịch sử.

Ra mắt trong bối cảnh cả nước hướng tới Đại hội Đảng lần thứ XIV, MV được kiến tạo như một chỉnh thể nghệ thuật thống nhất giữa âm nhạc, giọng hát và hình ảnh, vận hành theo tư duy trường ca – đại hợp xướng thế tục hiện đại.

Đất nước hôm nay gồm 6 chương, mỗi chương đảm nhiệm một vai trò riêng trong tiến trình tư tưởng.

Từ không gian cội nguồn, qua những thử thách của lịch sử, đến hình ảnh đất nước đang phát triển, hội nhập và hướng tới tương lai, tác phẩm tạo nên một dòng chảy liền mạch, có chủ đích rõ ràng.

Đất nước hiện lên từ “giọt mồ hôi cha mẹ”, “giọt nước mắt”, “tiếng hát, tiếng cười”, từ lao động, học tập và cống hiến của những con người bình dị, thay vì những biểu đạt mang tính khẩu hiệu.

Âm nhạc mang màu sắc chính ca, trang nghiêm nhưng không khô cứng. Cấu trúc được kiểm soát chặt chẽ, có những đoạn mở rộng không gian cảm xúc, có những đoạn dừng lại như để người nghe suy ngẫm.

Chính sự chặt chẽ về kiến trúc âm nhạc giúp tác phẩm vượt ra khỏi khuôn khổ một ca khúc thông thường, tiến gần hơn tới hình thức trường ca với tư duy tư tưởng rõ ràng.

Chia sẻ về quá trình tham gia dự án, NSND Quốc Hưng cho biết anh nhận lời trước hết từ sự tin cậy và gắn bó nghề nghiệp lâu năm với nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung.

Theo NSND Quốc Hưng, điểm khác biệt của Đất nước hôm nay nằm ở tư duy cấu trúc và ngôn ngữ âm nhạc, khi kết hợp giữa solo, song ca và hợp xướng, tạo nên một chỉnh thể đa thanh, giàu khả năng biểu đạt nhưng vẫn giữ được tính học thuật.

Với anh, tác phẩm như một dòng chảy lịch sử được kể lại bằng âm nhạc, từ những năm tháng hình thành, đấu tranh đến giai đoạn đổi mới và phát triển hôm nay. Điều này khiến người nghệ sĩ ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm xã hội của tiếng hát.

NSND Quốc Hưng chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: TT

“Tôi xem đây là một sự gặp gỡ rất đẹp giữa âm nhạc và thời cuộc, nơi tiếng hát được đặt trong bối cảnh lớn lao của dân tộc, như một lời tri ân quá khứ và gửi gắm niềm tin vào tương lai của đất nước”- NSND Quốc Hưng chia sẻ.

Về mặt hình ảnh, đạo diễn Anh Quân lựa chọn ngôn ngữ thị giác giản dị, tiết chế nhưng giàu hiệu quả.

MV sử dụng nhiều tư liệu lịch sử và hình ảnh chiến tranh, kết hợp với cảnh quay mới để tạo nên mạch cảm xúc liền mạch giữa quá khứ và hiện tại. Đạo diễn cho biết ê-kíp phải làm việc với cường độ rất cao, có thời điểm lên tới khoảng 20 tiếng mỗi ngày để kịp tiến độ phát hành chào mừng Đại hội Đảng.

Theo đạo diễn Anh Quân, thách thức lớn nhất là làm sao để tư liệu lịch sử không trở nên khô cứng, mà hòa vào nhịp cảm xúc của âm nhạc.

Việc chắt lọc hình ảnh được thực hiện kỹ lưỡng nhằm cân bằng giữa thông điệp chính trị và giá trị nghệ thuật trong khuôn khổ thời lượng hơn 8 phút.

Với cách tiếp cận tiết chế, giàu suy tưởng, Đất nước hôm nay được xem là một trong những tác phẩm chính ca hiếm hoi gần đây tạo được sự cân bằng giữa tư duy học thuật và cảm xúc gần gũi, mở ra một không gian để người nghe lắng lại, suy ngẫm và cảm nhận hành trình của đất nước trong dòng chảy đương đại.