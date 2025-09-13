Dễ dàng sở hữu ô tô Nhật và Hàn Quốc với giá 5 triệu đồng? 13/09/2025 08:40

Ngày nay, trên thị trường có nhiều mẫu xe Hàn và Nhật hấp dẫn hơn bao giờ hết, mang lại nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng nhưng cũng khiến việc đưa ra quyết định trở nên khó khăn.

Một trong những cách tốt nhất để thu hẹp phạm vi lựa chọn là tìm kiếm những chiếc xe có giá trị cao nhất, nhưng có số tiền thấp nhất, đó chính là thuê xe.

Tại Mỹ, phương thức này rất phổ biến. Cụ thể, chiếc ô tô Nhật Honda HR-V 2026 chỉ có giá thuê là 279 USD/tháng (7,3 triệu đồng). Theo U.S. News & World Report, chiếc ô tô Nhật này là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai chỉ cần một chiếc crossover chắc chắn và hữu dụng mà không cầu kỳ.

Hyundai Kona Electric 2025 là chiếc SUV điện tốt nhất năm 2025 và cũng chỉ có khoản thanh toán tiền thuê mỗi tháng chỉ 189 USD/tháng (4,9 triệu đồng). Kona Electric mang lại cảm giác lái thoải mái, nhưng phạm vi di chuyển hơi thấp, khoảng 322 km.

Chiếc ô tô Nhật Mazda CX-30 là bằng chứng cho thấy bạn không cần phải tốn nhiều tiền để có được một chiếc SUV cao cấp. Hãng ô tô Nhật đang cho thuê với giá 199 USD/tháng, tương đương 5 triệu đồng.

Hyundai đã nâng cấp Tucson cho năm 2025 với kiểu dáng tinh chỉnh và nhiều công nghệ tiêu chuẩn hơn, càng củng cố vị trí của nó như là một trong những chiếc xe có giá trị tốt nhất trong phân khúc. Hiện người tiêu dùng Mỹ chỉ cần bỏ 259 USD/tháng (6,8 triệu đồng) để thuê chiếc xe này.