Đề nghị truy tố kẻ xâm hại 6 trẻ em ở Đà Lạt 22/10/2025 17:53

(PLO)- Kết luận điều tra xác định, sau mỗi lần xâm hại, Vũ đều dặn các cháu không được kể lại với bất kỳ ai...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa hoàn tất bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Đắt Vũ (còn gọi "Thích Vạn Chánh"), sinh năm 1987, trú phường Cam Ly – Đà Lạt, về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo khoản 3 Điều 142 Bộ luật Hình sự 2015.

Cơ sở TT - nơi xảy ra vụ án.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2017, Nguyễn Đắt Vũ được trụ trì Thiền viện Vạn Hạnh giao quản lý cơ sở tu tập TT (phường Cam Ly – Đà Lạt).

Tại đây, nhiều gia đình gửi con em từ 9 đến 14 tuổi đến ăn học, tu tập. Trong thời gian quản lý, Vũ đã nhiều lần có hành vi xâm hại tình dục sáu trẻ em gồm: LVTH (SN 2014), TTH (SN 2010), NĐTQ (SN2012), NBQ (SN 2014), NMT (SN 2012) và NTM (SN 2010).

Cơ quan điều tra xác định tháng 6-2023, trong lúc chăm sóc một em nhỏ bị sốt, Vũ nảy sinh hành vi sờ mó, kiểm tra “phần kín” rồi sau đó tiếp tục gọi nhiều cháu khác lên phòng để làm điều tương tự.

Từ đó, bị can thực hiện nhiều lần hành vi ôm, hôn, dùng tay và ép các em “quan hệ bằng miệng”. Các nạn nhân LVTH, TTH và NMT bị xâm hại ít nhất hai lần; các em còn lại bị nhiều lần nhưng không nhớ rõ thời điểm.

Trong số các nạn nhân, có em chỉ mới 9 tuổi. Sau mỗi lần xâm hại, Vũ đều dặn các cháu không được kể lại với bất kỳ ai. Đối với một trường hợp khác là BVT (17 tuổi 1 tháng), cơ quan điều tra xác định hành vi có sự đồng thuận nên không cấu thành tội phạm.

Bị can Nguyễn Đắt Vũ bị Cơ quan điều tra đề nghị truy tố. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Cơ quan điều tra kết luận Nguyễn Đắt Vũ là người trưởng thành, nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện, phạm tội nhiều lần, là tình tiết tăng nặng.

Sau khi sự việc bị phát hiện, bị can đã đến cơ quan công an đầu thú, khai báo thành khẩn và cùng gia đình khắc phục hậu quả, bồi thường cho gia đình 4 bị hại, mỗi gia đình 30 triệu đồng. Các bị hại đã có đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị can.

Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển đến VKSND tỉnh Lâm Đồng để truy tố theo quy định.