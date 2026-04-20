Đề xuất lộ trình chuyển chuyến bay quốc tế sang sân bay Long Thành mới nhất 20/04/2026 08:44

(PLO)- Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam đề xuất phương án chuyển dần chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành từ cuối năm 2026.

Mới đây, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa báo cáo phương án chuyển giao hoạt động giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành theo lộ trình hai bước.

Theo phương án, từ thời điểm sân bay Long Thành dự kiến khai thác thương mại vào cuối năm 2026 đến cuối tháng 3-2027, toàn bộ các chuyến bay quốc tế đường dài sẽ điều chuyển từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành. Giai đoạn này, sản lượng khách quốc tế qua sân bay Long Thành ước chiếm khoảng 19% tổng lưu lượng hành khách khu vực TP.HCM.

Giai đoạn từ cuối tháng 3-2027 đến năm 2030, việc điều chuyển tiếp tục mở rộng. Ngoại trừ các đường bay quốc tế ngắn dưới 1.000 km do các hãng hàng không Việt Nam khai thác, phần lớn các chuyến bay quốc tế còn lại sẽ lần lượt chuyển sang sân bay Long Thành. Ngay trong năm 2027, sân bay này được kỳ vọng phục vụ trên 90% lượng khách quốc tế của khu vực.

Sau năm 2030, toàn bộ các chuyến bay quốc tế thường lệ dự kiến khai thác tại sân bay Long Thành, tạo nền tảng hình thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế. Khi đó, Tân Sơn Nhất sẽ tập trung khai thác các chuyến bay nội địa cùng một số chuyến bay quốc tế không thường lệ hoặc theo hình thức thuê chuyến.

Sân bay Long Thành hướng tới hình thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế sau năm 2030. Ảnh: ACV

Để chuẩn bị vận hành, ACV đã thành lập Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo mô hình chi nhánh cấp I, đồng thời tổ chức các đơn vị dịch vụ chuyên trách.

Công tác đào tạo nhân lực được triển khai song song, nhiều cán bộ được bố trí thực tế tại Tân Sơn Nhất nhằm tích lũy kinh nghiệm trước khi chuyển sang Long Thành.

Bên cạnh đó, ACV đã ký hợp đồng tư vấn với liên danh Incheon Airport để triển khai công tác quản lý, khai thác và chuyển giao vận hành sân bay.

Đến nay, doanh nghiệp đã hoàn thành xây dựng khái niệm khai thác, quy trình cốt lõi, chính sách thương mại và chiến lược tài chính.

Hiện ACV đang triển khai giai đoạn thử nghiệm vận hành và chuyển giao khai thác, dự kiến tổ chức ba đợt thử nghiệm vào các tháng 9, 10 và 11-2026.

Sau khi cơ quan có thẩm quyền ban hành phương án phân chia khai thác giữa hai sân bay, ACV sẽ phối hợp với các bên liên quan để triển khai đồng bộ.