Đề xuất nhiều quy định mới trong đào tạo, sát hạch lái xe

(PLO)- Bộ Xây dựng đề xuất bỏ một số quy định không còn phù hợp trong công tác đào tạo, sát hạch lái xe.

Sau khi tiếp thu ý kiến các bộ, ngành, Bộ Xây dựng đã hoàn thiện cơ bản dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 160/2024 về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe. Trong dự thảo mới, cơ quan soạn thảo điều chỉnh theo hướng bỏ nhiều quy định không phù hợp với thực tiễn, nhằm tạo điều kiện công tác đào tạo lái xe.

Không quy định diện tích phòng học lý thuyết

Theo dự thảo, Bộ Xây dựng tiếp tục đề xuất cho phép trung tâm loại 2 được tổ chức sát hạch và cấp giấy phép lái xe hạng D1 (lái xe ô tô chở người trên 8 chỗ đến 16 chỗ), thay vì chỉ cho phép trung tâm loại 1 thực hiện.

Nguyên nhân của đề xuất này là vì không phải địa phương nào cũng có trung tâm loại 1, khiến người dân phải di chuyển sang tỉnh khác để được sát hạch hạng D1.

Về phòng học lý thuyết, Bộ Xây dựng sửa đổi theo hướng không quy định diện tích. Phòng chỉ cần có trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy, còn diện tích phù hợp với số lượng học viên học trực tiếp theo quy định.

Hiện công tác sát hạch lái xe do lực lượng công an quản lý. Ảnh: CTV

Với phòng học kỹ thuật ô tô, dự thảo yêu cầu bảo đảm 1,5 m²/học viên, diện tích phòng không nhỏ hơn 100 m². So với quy định hiện hành, dự thảo bổ sung tiêu chí diện tích tính theo học viên.

Về tiêu chuẩn giáo viên, Bộ Xây dựng đề xuất giáo viên dạy lý thuyết chỉ cần có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên trong các chuyên ngành luật, công nghệ ô tô, công nghệ kỹ thuật ô tô, lắp ráp ô tô hoặc ngành có nội dung đào tạo chuyên ngành pháp luật hoặc ô tô chiếm 30% trở lên, kèm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. So với hiện hành, giáo viên dạy lý thuyết không cần có bằng lái xe.

Đối với giáo viên dạy lái xe, Bộ giữ nguyên quy định hiện hành, trong đó văn bằng, chứng chỉ điều chỉnh theo hướng người dạy phải có bằng trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề hoặc cao hơn; hoặc bằng cử nhân ngành sư phạm, cao đẳng sư phạm kỹ thuật, trung cấp sư phạm trở lên.

Dự thảo cũng bỏ nhiều quy định khác như: người đứng đầu cơ sở đào tạo lái xe ô tô phải là hiệu trưởng hoặc giám đốc đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp; ô tô tải học hạng B phải có khối lượng thiết kế từ 2.500 đến 3.500 kg; chỉ được dùng tối đa 50% xe sát hạch để dạy thực hành; sân sát hạch chỉ được tính tối đa một sân tập lái vào lưu lượng đào tạo; sân tập lái phải có nhà chờ, ghế ngồi cho học viên…

Vì sao giáo viên dạy lý thuyết không cần bằng lái

Góp ý cho dự thảo, đại diện Sở Xây dựng Hưng Yên cho rằng cần nâng cao tiêu chuẩn giáo viên dạy lý thuyết theo hướng “giáo viên dạy môn kỹ thuật lái xe phải có giấy phép lái xe”.

“Giáo viên dạy lý thuyết mà không có giấy phép lái xe, không biết lái xe thì việc truyền đạt kiến thức về kỹ thuật lái xe thiếu thực tế và không đạt hiệu quả cao” – đơn vị này nêu ý kiến.

Trong khi đó, Công an tỉnh Cao Bằng đề nghị nâng tiêu chuẩn giáo viên dạy lái xe từ “tốt nghiệp trung cấp trở lên” thành “tốt nghiệp cao đẳng trở lên”. Theo đơn vị này, Nhà nước đang định hướng giảm đào tạo trung cấp, nâng chất lượng đào tạo cao đẳng gắn với liên thông đại học, nhằm tạo đội ngũ lao động chất lượng, có khả năng phát triển nghề nghiệp lâu dài, phù hợp xu thế hội nhập.

Khẳng định việc quy định diện tích phòng học như dự thảo là không cần thiết. Đại diện Sở Xây dựng Cần Thơ đề nghị không quy định cụ thể diện tích phòng học kỹ thuật ô tô, tương tự như phòng học lý thuyết, hoặc kéo giãn lộ trình áp dụng quy định này để các cơ sở đào tạo tận dụng cơ sở vật chất sẵn có, duy trì hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu học lái xe của người dân.

Đồng quan điểm, Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị bỏ quy định diện tích phòng học kỹ thuật ô tô nhằm phù hợp với chủ trương cắt giảm điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực đào tạo lái xe.

Về nội dung học thực hành, đơn vị này nêu rõ việc tập số nguội, số nóng hiện nay đã được thực hiện trên cabin dạy lái, do đó cần bỏ quy định riêng về tập số nguội, số nóng trên mô hình. “Cắt giảm điều kiện này sẽ giúp cơ sở đào tạo giảm chi phí đầu tư, qua đó giảm học phí cho người học” – đại diện Sở Xây dựng TP.HCM nêu.

Với các ý kiến trên, đại diện cơ quan soạn thảo cho biết dự thảo được sửa đổi theo nguyên tắc cắt giảm điều kiện kinh doanh, thực hiện theo Nghị quyết 66/2025 của Chính phủ về chương trình đơn giản hoá thủ tục hành chính.

Theo đó, Bộ Xây dựng bỏ quy định diện tích phòng học với môn học lý thuyết vì thực tế hiện nay học viên chủ yếu học online hoặc tự học.

Riêng phòng học kỹ thuật ô tô được giữ yêu cầu về diện tích vì đây là nơi dạy các môn tích hợp giữa lý thuyết và thực hành, cần đủ không gian cho thiết bị, mô hình.

Về việc bỏ yêu cầu giáo viên dạy lý thuyết phải có giấy phép lái xe, Bộ Xây dựng cho rằng môn kỹ thuật lái xe trong phần lý thuyết chỉ giảng dạy qua mô hình, không giảng trên xe tập lái tham gia giao thông, nên không cần thiết yêu cầu giáo viên có bằng lái xe tương ứng.

Thêm vào đó, thời gian qua, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cũng nhiều lần đề nghị điều chỉnh tiêu chuẩn giáo viên dạy lái xe, cho phép giáo viên chỉ cần có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo Hiệp hội, yêu cầu phải có bằng trung cấp trở lên khiến nhiều cơ sở đào tạo khó tuyển dụng giáo viên, buộc phải “hợp lý hoá hồ sơ” để đủ nhân sự giảng dạy. “Vì vậy cần giữ nguyên như dự thảo”- Bộ Xây dựng cho hay.