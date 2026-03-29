Đề xuất phạt 30 triệu nếu kêu gọi tẩy chay doanh nghiệp gây thiệt hại 29/03/2026 15:52

(PLO)- Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân đề xuất xử lý hành vi kêu gọi, vận động tẩy chay nếu gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân (Dự thảo).

Việc ban hành nghị định nhằm cụ thể hóa Luật An ninh mạng 2025 và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025, đồng thời bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Hiện các quy định xử phạt liên quan đang phân tán ở nhiều nghị định như Nghị định 53/2023, Nghị định 13/2023, Nghị định 356/2025 và Nghị định 15/2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2022).

Dự thảo đề xuất xử lý đối với nhiều hành vi đáng chú ý như kêu gọi tẩy chay gây thiệt hại cho doanh nghiệp, livestream nội dung không chính thống, lập hội nhóm mạng xã hội để “bốc phốt”, vu khống, cũng như vi phạm nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Phạt đến 30 triệu đồng với hành vi kêu gọi tẩy chay gây thiệt hại cho doanh nghiệp

Điều 13 Dự thảo đề xuất xử phạt đối với hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để xâm phạm trật tự quản lý kinh tế nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự

Cụ thể khoản 2 Điều 13 đề xuất mức phạt 20-30 triệu đồng nếu kêu gọi, vận động, xúi giục tẩy chay sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa, nhãn hàng, thương hiệu của tổ chức, doanh nghiệp nếu gây thiệt hại về vật chất hoặc uy tín.

Mức phạt này cũng áp dụng đối với các hành vi như: thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, tặng cho, công khai trái phép dữ liệu tài khoản số của người khác (tài khoản ngân hàng, ví điện tử, chứng khoán, bảo hiểm…); giả mạo trang thông tin điện tử, giấy tờ của cơ quan, tổ chức; làm giả, mua bán, thu thập trái phép tài sản mã hóa, tài sản số; phát hành, sử dụng trái phép phương tiện thanh toán.

Ngoài ra, các hành vi mạo danh, làm nhái sản phẩm, thương hiệu bằng công nghệ; trộm cắp cước viễn thông quốc tế; vi phạm bản quyền, sở hữu trí tuệ; truy cập trái phép vào tài khoản số; hỗ trợ vận hành các nền tảng, sàn giao dịch, ứng dụng trái phép; quảng cáo, buôn bán hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc hoặc quá hạn sử dụng… cũng thuộc diện bị xử phạt.

Mức phạt trên được áp dụng cho cá nhân; nếu tổ chức vi phạm cùng hành vi thì bị phạt gấp đôi.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, người vi phạm buộc phải hoàn trả hoặc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm.

Đề xuất phạt đến 20 triệu đồng với hành vi livestream “lậu” phim đang chiếu rạp

Khoản 1 Điều 14 Dự thảo cũng đề xuất phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi livestream trực tiếp các trận thi đấu thể thao, buổi biểu diễn nghệ thuật hoặc phim đang chiếu rạp từ các nguồn không chính thống.

Mức phạt này đồng thời áp dụng đối với nhiều hành vi vi phạm khác trên không gian mạng như: đánh bạc; quảng cáo, tổ chức đánh bạc; mạo danh cơ quan thực thi pháp luật để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bên cạnh đó là các hành vi đăng tải nội dung cổ vũ mê tín dị đoan, kích động đua xe trái phép; quảng cáo, buôn bán động vật hoang dã bị cấm; đăng tải, chia sẻ nội dung khiêu dâm, đồi trụy; thiết lập, quản trị hội nhóm chuyên chia sẻ nội dung này; cung cấp đường dẫn đến các trang có nội dung vi phạm; livestream hành vi phản cảm.

Ngoài ra, các hành vi đăng tải trái phép phim, chương trình truyền hình, nhạc; số hóa và phát tán sách, báo; sao chép phần mềm có bản quyền; sử dụng AI để tạo sản phẩm phái sinh không có sự thỏa thuận với tác giả; phát tán phần mềm bẻ khóa; cung cấp thiết bị, phần mềm giải mã tín hiệu truyền hình trái phép; hướng dẫn vượt tường lửa để truy cập nội dung vi phạm… cũng bị đề xuất xử phạt.

Mức phạt trên áp dụng cho cá nhân; nếu tổ chức vi phạm cùng hành vi thì bị phạt gấp đôi.

Đồng thời, người vi phạm có thể bị tước quyền sử dụng các loại giấy phép liên quan (bưu chính, viễn thông, chứng chỉ hành nghề…) từ 1-3 tháng, đồng thời bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm. Buộc gỡ, xóa thông tin vi phạm; thu hồi, tiêu hủy sản phẩm, thiết bị hoặc ngừng cung cấp dịch vụ không bảo đảm; loại bỏ các tính năng gây hại; hoàn trả hoặc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được.

Lập hội, nhóm mạng xã hội để “bốc phốt” có thể bị phạt đến 50 triệu đồng

Theo Điều 8 Dự thảo, phạt tiền từ 30-50 triệu đồng đối với hành vi thiết lập trang thông tin điện tử, mạng xã hội, trang cộng đồng, kênh nội dung hoặc nhóm cộng đồng nhằm đăng tải, hướng dẫn thực hiện việc làm ra, đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm, làm nhục, vu khống, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh đó, Dự thảo cũng đề xuất phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với các hành vi: phát tán thông tin bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác; phát tán thông tin ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; mạo danh cá nhân, tổ chức gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm.

Mức phạt từ 20-30 triệu đồng áp dụng đối với hành vi làm ra thông tin có nội dung bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác; hoặc làm ra thông tin ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đối với hành vi giả mạo trang thông tin điện tử, mạng xã hội của cơ quan, tổ chức, cá nhân, việc xử lý thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 99 Nghị định 15/2020.

Mức phạt trên áp dụng cho cá nhân; nếu tổ chức vi phạm cùng hành vi thì bị phạt gấp đôi.

Ngoài hình thức phạt tiền, dự thảo còn quy định các hình thức xử phạt bổ sung như: tước quyền sử dụng giấy phép từ 1-3 tháng; tịch thu tang vật, phương tiện, tài khoản số vi phạm; đình chỉ hoạt động từ 1-3 tháng đối với doanh nghiệp vi phạm.

Đồng thời, người vi phạm buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như: gỡ bỏ, xóa bỏ thông tin vi phạm; thu hồi hoặc hoàn trả tên miền; công khai xin lỗi; cải chính thông tin sai sự thật trên các phương tiện đã đăng tải.