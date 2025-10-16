Đến nhà thông báo người chồng lao vào ô tô thì phát hiện người vợ tử vong 16/10/2025 15:30

(PLO)- Lực lượng chức năng khi đến nhà để thông báo việc người chồng lao vào xe ô tô đang lưu thông, thì phát hiện người vợ đã tử vong trong nhà.

Ngày 16-10, UBND xã Đông Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ hai vụ việc xảy ra trên địa bàn khi người vợ tử vong trong nhà và chồng lao vào xe ô tô đang lưu thông trên đường.

Cụ thể, khoảng 7 giờ 30 sáng cùng ngày, một người đàn ông đứng bên đường bất ngờ lao vào xe ô tô đang di chuyển trên Quốc lộ 1A.

Camera ghi lại cảnh ông T lao đầu vào xe ô tô đang di chuyển. Ảnh: MT.

Thấy người lao vào xe, tài xế nhanh chóng đánh lái sang bên trái đường. Tuy nhiên, người đàn ông này đã tử vong.

Bước đầu xác định người tử vong là ông NTT (61 tuổi, trú thôn Đông Duyệt 1).

Quá trình đến nhà ông T để thông báo thì lực lượng chức năng phát hiện vợ ông T là bà NTL (61 tuổi) đã tử vong trong nhà, chưa rõ nguyên nhân.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ.