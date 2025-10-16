1 thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị 16/10/2025 09:51

(PLO)- Thi thể trôi dạt vào bờ biển được nhận dạng ban đầu là nam giới, khoảng 30 - 40 tuổi.

Sáng 16-10, Công an xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị đang tiến hành xác định nhân thân của một thi thể trôi dạt vào bờ biển.

Theo đó, khoảng 6 giờ sáng nay, tại khu vực thôn Liêm Bắc, xã Sen Ngư người dân bất ngờ phát hiện một thi thể trôi dạt vào bờ biển.

Người dân phát hiện thi thể trôi dạt vào bờ biển. Ảnh: CA.

Qua kiểm tra ban đầu, thi thể này là nam giới, khoảng 30 đến 40 tuổi, cao khoảng 165-170cm, mặc áo màu trắng hoặc vàng nhạt, quần lửng kaki màu xám, không mang theo giấy tờ, trong túi có 100.000 đồng.

Hiện thi thể đã được chính quyền địa phương phối hợp Công an tỉnh, Công an xã và Đồn Biên phòng Ngư Thuỷ xử lý theo quy định.

Cơ quan công an thông báo, ai là thân nhân hoặc biết thông tin về người này, xin liên hệ đến Công an xã và UBND xã Sen Ngư để làm rõ.