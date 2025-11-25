Đi tìm người quen qua mạng, cô gái 18 tuổi đạp xe 'lạc' vào cao tốc 25/11/2025 16:40

(PLO)- Lực lượng chức năng đã nhanh chóng phát hiện và đưa cô gái này về trụ sở để liên lạc với gia đình.

Ngày 25-11, Công an xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị, cho biết đã liên hệ với gia đình cô gái 18 tuổi để đón về sau khi phát hiện đi xe đạp trên đường cao tốc.

Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 24-11, trên tuyến cao tốc Bùng – Vạn Ninh (đoạn qua địa phận xã Trường Ninh), Đội Quản lý vận hành tuyến cao tốc Bùng – Vạn Ninh của Công ty CP Vận hành và bảo trì cao tốc Việt Nam phát hiện một cô gái đi xe đạp một mình trên làn đường cao tốc. Đây là khu vực đặc biệt nguy hiểm, chỉ dành cho phương tiện cơ giới lưu thông tốc độ cao.

Nhận thấy tình huống có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho người và phương tiện đang lưu thông, Đội Quản lý đã lập tức dừng xe, tiếp cận và đưa ra khỏi khu vực cao tốc.

Gia đình đến công an xã đón cô gái về nhà an toàn.

Do cô gái này không nhớ rõ số điện thoại người thân và có biểu hiện hoang mang, Đội Quản lý vận hành tuyến cao tốc đã nhanh chóng đưa đến trụ sở Công an xã Trường Ninh để phối hợp xử lý.

Tại trụ sở, lực lượng Công an xã đã gặp gỡ, động viên hỏi thăm thông tin và xác định cô gái tên TTMH (18 tuổi, xã Hoàn Lão). H cho biết thời gian gần đây có quen một người qua mạng xã hội.

Người này thường xuyên nhắn tin, sau đó gửi định vị vị trí và hẹn gặp, khiến H tin tưởng. Một phần do buồn bực chuyện gia đình nên H tự ý lấy xe đạp rời khỏi nhà để đi tìm bạn quen qua mạng xã hội.

Do không nắm rõ đường đi, H đã vô tình đi vào tuyến cao tốc.

Công an xã Trường Ninh đã nhanh chóng liên hệ và hướng dẫn gia đình đến đón người này về nhà an toàn.