Dịch bệnh Chikungunya tăng ở nhiều nước, tình hình tại Việt Nam ra sao? 11/08/2025 11:25

(PLO)- Dịch bệnh Chikungunya có nguy cơ cao xâm nhập vào Việt Nam thông qua người nhập cảnh mang mầm bệnh và lây lan ra cộng đồng.

Ngày 11-8, ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), cho biết liên quan đến dịch bệnh Chikungunya, Cục Phòng bệnh đang phối hợp chặt chẽ với WHO và các cơ quan đầu mối, theo dõi tình hình dịch bệnh và chia sẻ thông tin để kịp thời báo cáo và đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp.

"Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ở nước ta chưa ghi nhận báo cáo trường hợp bệnh Chikungunya từ các địa phương", ông Sơn nhấn mạnh.

Tuy nhiên, dịch bệnh Chikungunya đang có xu hướng gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, đặc biệt tại Trung Quốc.

Ngoài ra, muỗi Aedes truyền bệnh cũng đã lưu hành trong nước. Do đó, theo ông Sơn, có nguy cơ cao dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam thông qua người nhập cảnh mang mầm bệnh và lây lan ra cộng đồng.

Việt Nam chưa chưa ghi nhận ca bệnh Chikungunya từ các địa phương. Ảnh minh họa

Nhằm chủ động kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Chikungunya, Bộ Y tế đã ban hành công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị triển khai tăng cường giám sát dịch ngay tại cửa khẩu, các cơ sở y tế và cộng đồng nhằm phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ, đặc biệt tại những khu vực có người trở về từ vùng có dịch.

Các địa phương cũng cần tổ chức điều tra, xử lý triệt để các ổ dịch, không để lây lan, giám sát muỗi, véc tơ truyền bệnh tại các khu vực cửa khẩu và tại cộng đồng; tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân; đồng thời có kế hoạch phân cấp chuyên môn, tránh tình trạng quá tải bệnh viện.

Bệnh Chikungunya không lây trực tiếp từ người sang người mà lây truyền qua trung gian là muỗi Aedes (cùng loại muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết). Hiện đang là mùa mưa của nhiều nước khu vực Bắc bán cầu, tạo môi trường lý tưởng cho muỗi phát triển, dẫn đến sự gia tăng nhanh mật độ muỗi làm lây lan virus gây bệnh. Đồng thời, sự gia tăng về nhu cầu đi lại giữa các nước của người dân trong đợt hè cũng là điều kiện thuận lợi làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh Chikungunya sang những khu vực, địa phương, quốc gia khác.

Bệnh Chikungunya được ghi nhận lần đầu tiên vào năm 1952 tại Tanzania.

Tháng 7-2025, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã ban hành cảnh báo về sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh Chikungunya, với các đợt bùng phát lớn được báo cáo tại các đảo Ấn Độ Dương như La Réunion và Mayotte, các đợt bùng phát này hiện đã lan sang một số khu vực của châu Phi, Nam Á, châu Âu; đặc biệt ghi nhận sự gia tăng tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và Singapore.

Hầu hết các triệu chứng thường tự khỏi và kéo dài từ 2-7 ngày, cũng có thể kéo dài hàng tuần ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Bệnh đặc trưng bởi sốt cao, khởi phát đột ngột, thường kèm theo đau khớp dữ dội. Các dấu hiệu và triệu chứng phổ biến khác gồm: cứng khớp, viêm khớp, đau đầu, mệt mỏi và phát ban.

Các triệu chứng tương tự như đối với bệnh sốt xuất huyết Dengue nhưng dấu hiệu đau và sưng khớp thường có biểu hiện rõ hơn, trong khi đó bệnh sốt xuất huyết Dengue thường có dấu hiệu xuất huyết nhiều hơn.