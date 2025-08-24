Điểm chuẩn đánh giá năng lực: Có ngành lấy điểm cao hơn thủ khoa 24/08/2025 14:54

(PLO)- Thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức đạt 1.122 điểm (thang điểm 1.200) nhưng có ngành đại học lấy điểm chuẩn 1.136 điểm.

Những ngày qua, các trường đại học (ĐH) tại TP.HCM đã lần lượt công bố điểm chuẩn ở các phương thức xét tuyển.

Đây là năm đầu tiên không có xét tuyển sớm, tất cả các phương thức xét tuyển đều được thực hiện đồng bộ từ đăng ký xét tuyển, lọc ảo và công bố điểm chuẩn.

Cách tính điểm chuẩn cũng được thực hiện khác so với mọi năm khi thực hiện việc quy đổi điểm và tính gộp điểm cộng, điểm ưu tiên. Điều này khiến điểm chuẩn ở các phương thức được đẩy lên cao.

Bên cạnh điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT tăng cao thấy rõ dù phổ điểm thi giảm mạnh thì điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực (ĐGNL) do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2025 cũng tăng cao tương tự.

Được biết, năm 2025 có hơn 110 trường ĐH-CĐ sử dụng điểm thi ĐGNL để xét tuyển đầu vào, trong đó đa số là các trường ĐH.

Thống kê từ ĐH Quốc gia TP.HCM, năm 2025 có hơn 150.000 thí sinh dự thi ĐGNL ở cả hai đợt thi.

Thủ khoa toàn kỳ thi đạt điểm 1.122 điểm, thang điểm 1.200. Toàn kỳ thi có hơn 1.500 thí sinh có mức điểm trung bình là 1024,54 điểm, hơn 1.500 em đạt điểm trung bình là 986,41 điểm.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực năm 2025 tại TP.HCM. Ảnh: VLU

Tuy nhiên, theo công bố từ các trường ĐH lớn có sử dụng phương thức xét điểm ĐGNL năm nay, ngành học tiếp tục “soán ngôi” điểm chuẩn cao nhất tại TP.HCM là ngành Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) với mức điểm chuẩn 1.136 điểm.

Đây là mức mức điểm không chỉ cao nhất tại TP.HCM mà còn cao nhất trong những năm qua và cao hơn cả điểm của thủ khoa năm nay đến 14 điểm.

Hai ngành khác của Trường ĐH Khoa học tự nhiên này cũng có điểm chuẩn trên 1.000 là ngành Trí tuệ nhân tạo với mức điểm 1.092 và ngành Thiết kế vi mạch với 1.002 điểm.

Theo tìm hiểu từ phía trường, đây là những ngành học hàng năm thu hút lượng thí sinh đăng ký rất lớn trong khi chỉ tiêu ít. Cạnh đó, phổ điểm thi đánh giá năng lực năm nay rất cao và do điểm chuẩn đã cộng cả điểm cộng cơ sở cùng với điểm ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Việc cộng điểm này khiến điểm chuẩn tăng lên vì số điểm cộng khá cao, từ 30 đến 80 điểm dành cho những thí sinh dưới 1.120 điểm, còn thí sinh có điểm thi cao hơn thì việc cộng điểm được giới hạn theo công thức quy định.

Riêng những thí sinh được cộng điểm cơ sở là những em có những thành tích cao ở các kỳ thi trong và ngoài nước ở cả cấp TP lẫn quốc gia hoặc những em học ở THPT ở những trường thuộc danh sách ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Cũng với cách tính điểm mới này, điểm chuẩn đánh giá năng lực ở một số trường ĐH khác, nhất là tại ĐH Quốc gia TP.HCM ở mức rất cao.

Như một số ngành của Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM) có điểm chuẩn trên 900: Truyền thông đa phương tiện (972 điểm), Tâm lý học (917 điểm), Báo chí (913 điểm), Ngôn ngữ Anh (901 điểm).

Còn tại Trường ĐH Kinh tế - Luật, với phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực, điểm trung bình đủ điều kiện trúng tuyển lên đến 902. Ngành có điểm cao nhất là Kinh doanh quốc tế (chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) với 989 điểm.

Tại Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng có đến 9/14 ngành có điểm chuẩn trên 900, trong đó có hai ngành trên 1.000 điểm là Trí tuệ nhân tạo (1.098) và Khoa học dữ liệu (1.010).

Nhiều ngành học khác của Trường ĐH Tài chính Marketing, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM…có điểm chuẩn ở phương thức xét điểm ĐGNL này trên 900 điểm.