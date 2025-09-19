Diễn biến mới tại Trung Quốc có thể tác động đến thị trường vàng thế giới 19/09/2025 09:47

(PLO)- Trong tháng vừa qua, thị trường vàng thế giới tiếp tục chứng kiến động thái mua vào của Trung Quốc.

Theo số liệu mới nhất từ Hội đồng vàng thế giới (WGC), xuất khẩu vàng từ Thụy Sỹ sang Trung Quốc trong tháng 8 tăng 254% so với tháng liền trước. Thị trường vàng nhiều tháng qua liên tục ghi nhận động thái mua vào của Trung Quốc và nhiều ngân hàng trung ương khác trên thế giới.

Giá vàng thế giới đã tăng gần 40% trong năm nay bởi rủi ro địa chính trị gia tăng và các ngân hàng trung ương mua mạnh. Ảnh: Bloomberg

Cơ quan quản lý thị trường vàng Trung Quốc hiện đang cố gắng nới lỏng quy định xuất nhập khẩu vàng. Quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới vẫn đang nỗ lực đa dạng hóa dự trữ khỏi đồng USD.

Cụ thể, theo Bloomberg đưa tin, Trung Quốc có kế hoạch áp dụng chính sách cho phép sử dụng giấy phép nhập khẩu nhiều lần trong hoạt động nhập khẩu vàng. Với chính sách mới này, hệ thống xét duyệt nhập khẩu vàng sẽ được vận hành nhanh hơn; số lượng các cảng chấp nhận bộ hồ sơ nhập khẩu vàng nhiều hơn; thời gian hiệu lực của hồ sơ nhập khẩu vàng cấp mới sẽ được kéo dài lên 9 tháng, đồng thời sẽ được sử dụng nhiều lần hơn.

Trong tháng 8-2025, Trung Quốc tiếp tục mua vàng. Nhu cầu vàng phục vụ cho đầu tư và tiêu dùng tại Trung Quốc hiện vẫn đang vững vàng. Giá vàng thế giới đã tăng gần 40% trong năm nay bởi rủi ro địa chính trị gia tăng và các ngân hàng trung ương mua mạnh.

Việc nới lỏng nhập khẩu vàng có thể giúp làm chậm đà tăng của Nhân dân tệ. Khi nhu cầu vàng tăng, các công ty phải dùng USD để nhập khẩu, từ đó tạo thêm nhu cầu đối với đồng bạc xanh. Điều này giúp giảm áp lực tăng giá lên Nhân dân tệ – một yếu tố vốn gây khó khăn cho xuất khẩu Trung Quốc.

Tuy vậy, giới chuyên gia cho rằng việc mở cửa hoàn toàn thị trường vàng tại Trung Quốc vẫn còn xa, bởi tài khoản vốn của nước này vẫn khép kín và chính phủ ưu tiên tích lũy dự trữ.

Những doanh nghiệp sản xuất vàng có chứng nhận từ Hiệp hội Thị trường Vàng London (LBMA) sẽ hưởng lợi trực tiếp trong kịch bản quy định nới lỏng nhập khẩu vàng của Trung Quốc được áp dụng.

Nhóm doanh nghiệp này nhập khẩu, chế tác và tái xuất vàng, do vậy quy định nới lỏng sẽ giúp họ linh hoạt hơn trong hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, ngành trang sức nội địa Trung Quốc – vốn đang gặp khó khăn – cũng có cơ hội phục hồi nhờ đáp ứng tốt hơn nhu cầu xuất khẩu.

Người tiêu dùng Trung Quốc được hưởng lợi khi tình trạng phải trả thêm phí so với giá quốc tế có thể giảm bớt. Trước đây, do hạn ngạch nhập khẩu chặt chẽ, giá vàng tại Trung Quốc thường cao hơn so với thị trường thế giới.