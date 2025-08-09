Điện Kremlin xác nhận và nói về công tác chuẩn bị thượng đỉnh Trump-Putin 09/08/2025 08:00

(PLO)- Trợ lý Điện Kremlin - ông Yury Ushakov xác nhận rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp nhau tại Alaska vào tuần sau.

Ngày 8-8, Trợ lý Điện Kremlin - ông Yury Ushakov xác nhận rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp nhau tại bang Alaska (Mỹ) vào ngày 15-8, theo hãng thông tấn TASS.

“Phía Mỹ vừa thông báo rằng đã đạt được thỏa thuận tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump vào thứ Sáu, ngày 15-8, tại Alaska. Nga và Mỹ là hai nước láng giềng gần gũi, giáp ranh với nhau. Việc phái đoàn của chúng tôi bay qua Eo biển Bering, và một hội nghị thượng đỉnh quan trọng và được mong đợi từ lâu giữa các nhà lãnh đạo hai nước, có vẻ hợp lý, nên được tổ chức tại đó” - ông Ushakov nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: TASS

Ông Ushakov lưu ý rằng công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin sẽ là một quá trình khó khăn, nhưng cả hai bên sẽ tích cực làm việc để thực hiện.

“Trong những ngày tới, Moscow và Washington tất nhiên sẽ dốc toàn lực vào công việc tích cực và khẩn trương nhất về các thông số thực tiễn và chính trị của hội nghị thượng đỉnh Alaska. Đây sẽ là một quá trình khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ tích cực và chuyên sâu thực hiện” - theo vị quan chức.

Trước đó, ông Trump thông tin rằng ông sẽ gặp ông Putin tại Alaska vào ngày 15-8. Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.

“Cuộc gặp được mong đợi từ lâu giữa tôi, với cương vị Tổng thống Mỹ, và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra vào thứ Sáu tuần tới, ngày 15-8, tại bang Alaska” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.