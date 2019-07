Quốc lộ 91 có nguy cơ đổ xuống sông Hậu

Ngày 28-7, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đích thân cùng đoàn công tác gồm nhiều ngành chức năng của tỉnh đã trực tiếp khảo sát tình hình rạn nứt mặt đường quốc lộ (QL) 91 cặp bờ sông Hậu đoạn qua ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú (An Giang).



Theo báo cáo của Ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu - phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang, vết rạn nứt được phát hiện lúc 7 giờ 30 ngày 27-7, cách vụ sạt lở năm 2010 khoảng 100 m. Vết nứt có chiều dài khoảng 30 m, chiều rộng ban đầu 1 cm, ăn sâu vào 1/3 mặt đường. Vết nứt có thể làm đoạn QL91 này có nguy cơ sạt lở xuống sông Hậu.



Khu vực xuất hiện vết nứt trên QL91 đã được rào chắn nhằm ngăn các phương tiện đi vào. Ảnh: H.DƯƠNG

Qua khảo sát, vết nứt có dấu hiệu tiếp tục mở rộng. Đến 6 giờ sáng 28-7, chiều dài vết nứt không thay đổi nhiều nhưng chiều rộng mở rộng thêm 1,5-2 cm. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chế độ dòng chảy thay đổi qua đoạn sông cong, áp sát bờ, nền đất yếu.

Trước nguy cơ xảy ra sạt lở nguy hiểm trên QL91, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình yêu cầu lãnh đạo huyện Châu Phú và xã Bình Mỹ khẩn trương thiết lập vùng cảnh báo không đảm bảo an toàn, đồng thời chỉ đạo lực lượng công an, xã đội đến hỗ trợ di dời các hộ dân có nhà bị ảnh hưởng đến nơi an toàn. Hiện ngành chức năng đã xác định có hai căn nhà, hai lều quán cần được di dời và đã tổ chức di dời cùng tài sản đến nơi an toàn. Song song đó, các lực lượng địa phương phối hợp với ngành giao thông kéo dây, lắp đặt biển báo tạm và phân luồng giao thông nhằm giảm tải trọng trên đoạn đường rạn nứt; bố trí lực lượng trực, đồng thời tiếp tục theo dõi, cảnh báo cho người dân biết để không đi vào khu vục nguy hiểm này.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng đề nghị Sở GTVT phối hợp với Sở TN&MT khảo sát, báo cáo ngay cơ quan chủ quản quản lý QL91 biết để có hướng xử lý kịp thời, đảm bảo giao thông được an toàn trong thời gian tới.

QL91 là tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh An Giang, kết nối Long Xuyên, Châu Đốc và Campuchia.