Sạt lở ven sông Vàm Cỏ Tây, 4 căn nhà chìm xuống sông

Chiều 27- 5, lãnh đạo UBND TP.Tân An (Long An) cho biết, qua ra soát đã xác định có 8 căn nhà nằm ven sông Vàm Cỏ Tây thuộc xã Lợi Bình Nhơn, TP. Tân An bị ảnh hưởng do vụ sạt lở bờ sông Vàm Cỏ Tây. Trong đó có 4 căn bị chìm xuống sông, 4 căn khác bị hư hỏng nặng.



Hiện trường vụ sạt lở

Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng cùng ngày. Vào thời gian trên, bà Huỳnh Thị Chín, ngụ ấp Rạch Chanh, xã Lợi Bình Nhơn, phát hiện phần đất phía sau nhà bắt đầu sạt lở nên tri hô. Tiếp đó, 7 căn nhà khác lân cận cũng trong tình cảnh tương tự.



Chỉ một thời gian ngắn toàn bộ 4 căn nhà tại khu vực trên bị sụp xuống sông hoàn toàn, có 4 căn nhà khác bị rạn nứt nền nhà, có nguy cơ sạt lở. Diện tích sạt lở trên 250m2, tổng tài sản thiệt hại gần khoảng 1 tỉ đồng.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân, dân phòng và đoàn viên thanh niên đến hỗ trợ, di dời phần tài sản còn lại giúp người dân đến nơi an toàn.

Cũng theo lãnh đạo, sau khi xảy ra vụ việc trên, UBND TP.Tân An yêu cầu Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tổ chức khảo sát, thăm dò địa chất vùng sạt lở, xác định nguyên nhân. Đồng thời đưa ra phương án hỗ trợ di dời các hộ dân còn lại và khoanh vùng nguy cơ sạt lở để cảnh báo người dân.