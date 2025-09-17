Đổ xăng đốt cơ sở spa ở Gia Lai do ghen tuông 17/09/2025 17:10

(PLO)- Khai nhận khi làm việc với công an, ĐVK ngụ tỉnh Gia Lai cho biết do mâu thuẫn tình cảm nên đã đổ xăng đốt cơ sở spa.

Ngày 17-9, Công an xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai), cho biết đang điều tra xác minh, làm rõ vụ hủy hoại tài sản xảy ra tại một cơ sở spa trên địa bàn.

Ông ĐVK tại cơ quan công an. Ảnh: CA.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 16-9, Công an xã Tuy Phước nhận được tin báo của chị TTN (34 tuổi, ngụ thôn Nhân Ân, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) về việc bị kẻ xấu mang chai xăng trèo qua tường vào cơ sở spa của mình đổ xăng, châm lửa đốt.

Thời điểm trên, chị TN và con gái đang ở trong cơ sở spa TN. May mắn đám cháy được người dân hỗ trợ dập lửa nên không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều tài sản trong cơ sở Spa của chị TTN bị hư hỏng.

Nhiều tài sản bị hư hỏng.

Tối cùng ngày, lực lượng công an đã xác định ông ĐVK (46 tuổi, ngụ phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) là nghi phạm nên đưa về trụ sở công an làm việc.

Bước đầu, K khai nhận đốt cơ sở spa do mâu thuẫn ghen tuông trong quan hệ tình cảm.