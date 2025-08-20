Đoàn công tác của Quốc hội kiểm tra dự án sân bay Long Thành 20/08/2025 15:49

Ngày 20-8, trong chuyến làm việc tại tỉnh Đồng Nai, đoàn công tác của Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công trường dự án sân bay Long Thành.

Tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Tiến Việt, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), báo cáo: Hiện nay, tất cả gói thầu của dự án được tổ chức thi công đồng loạt trên toàn bộ mặt bằng công trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đi kiểm tra công trường dự án xây dựng sân bay Long Thành. Ảnh: VH.

Tại các gói thầu, liên danh các nhà thầu đã huy động để đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu cơ bản hoàn thành dự án trước ngày 19-12-2025, đưa vào vận hành, khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại công trường dự án, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đánh giá: "Hiện nay, các hạng mục công trình của dự án Sân bay Long Thành đã thành hình rõ rệt. Nhấn mạnh việc phải đảm bảo yêu cầu tiến độ cơ bản hoàn thành dự án trước ngày 19-12-2025.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh (áo xanh) đề nghị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ nhưng phải đảm bảo chất lượng công trình. Ảnh: VH.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu cần nỗ lực hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục, đồng thời phải đảm bảo chất lượng công trình.

Cũng tại buổi kiểm tra công trường dự án, ông đã tặng quà, động viên chủ đầu tư, các nhà thầu thi công dự án.