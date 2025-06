Doanh nghiệp vận tải lại than thiếu tài xế

Hàng loạt đơn vị vận tải hàng hóa, xe đầu kéo, xe container đang thiếu hụt lái xe, khó tuyển dụng mới, nguy cơ gây đình trệ hoạt động của doanh nghiệp.

Theo khảo sát của PV, các doanh nghiệp vận tải hàng hoá tại TP.HCM thiếu tài xế từ 10-30% khá nhiều như Công Ty TNHH TM DV VT Hoa Xuân, Công ty Cổ phần Vận tải - Giao nhận và Thương mại Quang Châu, Công ty Cổ phần Nhật Việt...

Theo các đơn vị này, nguyên nhân chủ yếu là do nghề tài xế vất vả, thu nhập không cao. Đồng thời, quy định trong lĩnh vực giao thông đường bộ và chế tài xử phạt vi phạm quá nghiêm khắc, điều kiện nâng hạn từ bằng C lên FC (nay là hạng CE) với niên hạn phải chờ 3 năm.

Cũng tại TP.HCM, một số đơn vị thiếu tài xế từ 31-50% như Công ty TNHH ĐT TM DV Vận tải Lam Sơn, thậm chí một số đơn vị thiếu hơn 50% số lượng tài xế.

Ông Bùi Văn Quản, Chủ tịch Hiệp hội vận tải Hàng hoá TP.HCM, cho biết thiếu hụt nhiều nhất ở nhóm lái xe có bằng hạng CE, có đơn vị báo cáo thiếu hụt hơn 50% so với lượng phương tiện mà doanh nghiệp có.

“Vấn đề này khiến cho tình trạng hàng hoá ùn ứ, không kịp vận chuyển, xe dừng lưu hành nằm bãi nhiều tháng trời. Đơn vị vận tải nỗ lực nhiều cách trong tuyển dụng như đăng tin tuyển dụng trên nhiều trang tin, nâng mức lương... nhưng tình trạng thiếu hụt tài xế vẫn đang là mối lo ngại hàng đầu”- vị chủ tịch Hiệp hội cho hay.

Vị Chủ tịch hiệp hội phân tích về nguyên nhân như sau: Nghề tài xế vất vả, sinh hoạt hầu như trên xe, xa gia đình, áp lực làm việc vì chịu sự giám sát của camera trong buồng lái 24/24, quy định mới về chế tài vi phạm với mức phạt hành chính cao và nghiêm khắc, đường xá chằng chịt biển báo, ùn tắc, kẹt xe... Trong khi đó, quy định hiện hành lại bị giới hạn 48 tiếng/tuần dẫn đến tài xế lo sợ thu nhập sụt giảm, lỡ sơ xuất vi phạm thì mức phạt nhiều lỗi bằng cả tháng lương nên muốn đổi sang công việc khác.

Bên cạnh đó còn một số lý do khác như tình hình thông báo xử lý phạt nguội chậm gửi, doanh nghiệp khi tuyển dụng buộc phải yêu cầu tài xế nộp một khoản tiền trách nhiệm để tránh trường hợp tài xế đã nghỉ việc nhưng vài tháng sau công ty mới nhận được thông báo có lỗi vi phạm phạt nguội.

“Tài xế lúng túng khi vừa nhận việc ở công ty mới thì công ty cũ báo bị vi phạm giao thông 1-2 năm trước, phải chấp hành phạt vì có những lỗi vi phạm ở Nghị định xử phạt cũ, có hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe mà đã ký hợp đồng làm việc ở công ty mới, buộc phải tạm nghỉ việc để chấp hành vi phạm cho công ty cũ”- ông Bùi Văn Quản làm rõ thêm về lý do thiếu tài xế.

Ngoài ra theo ông Quản, nhiều đơn vị cũng phản ánh điều kiện để nâng hạng từ bằng C lên CE khá khó khăn, quy định phải đủ 24 tuổi, tài xế đã có bằng C phải có thời gian lái xe an toàn là 3 năm mới đủ điều kiện nâng hạng lên CE.

Nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt tài xế, Hiệp hội vận tải hàng hóa TP.HCM đã khảo sát các doanh nghiệp và đề xuất một số giải pháp như sau:

Cơ quan có thẩm xem xét về việc mở thêm nhiều đợt sát hạch, tạo điều kiện thuận lợi hơn, dễ tiếp cận hơn về chương trình, giáo trình học, thi sát hạch. Trình độ học vấn của người học chủ yếu là các lơ xe sẽ khó tiếp cận được giáo trình đào tạo, vì vậy trung tâm đào tạo cũng sẽ không đạt hiệu quả cao và sớm cấp bằng cho người lái xe khi đã hoàn thành chương trình đào tạo. Các đơn vị cần tính toán để vừa đảm bảo được kỹ năng đáp ứng khi tham gia giao thông của tài xế vừa đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến người dân về nơi học, điều kiện học. Nhiều doanh nghiệp không biết nơi nào có đủ điều kiện đào tạo cho hạng CE để đăng ký cho tài xế của mình.

Bên cạnh đó, đại diện hiệp hội cũng đề xuất các cơ quan xem xét nới lỏng điều kiện nâng hạng bằng lái xe CE như hiện hành. Cụ thể không quy định về độ tuổi phải đủ 24 tuổi, sau 3 năm từ bằng C mới được nâng hạng lái xe lên CE.

“Vốn dĩ đào tạo có sát hạch nên khi lái xe có nhu cầu học và đủ điều kiện vượt qua kỳ thi sát hạch thì được học, không nên bị khống chế bởi quy định chờ 3 năm lái xe an toàn để được nâng hạng lên CE.

Nguồn lực CE chính là phương pháp tối ưu nhất trong giá thành vận chuyển, nếu không có biện pháp tháo gỡ Việt Nam sẽ mất đi lợi thế về cạnh tranh trong ngành vận tải so với quốc tế” - ông Bùi Văn Quản, Chủ tịch Hiệp hội vận tải Hàng hoá chia sẻ thêm.

Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định 10 hạng giấy phép lái xe phải thi nâng hạng gồm: Hạng C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE phải được đào tạo bằng hình thức đào tạo nâng hạng theo các điều kiện.

Theo đó, Thông tư 35/2024 của Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) quy định khi nâng hạng giấy phép lái xe từ hạng C lên hạng CE thì người có nhu cầu nâng hạng phải đáp ứng các điều kiện sau: Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam; Giấy phép lái xe hạng C phải còn hiệu lực; Phải có đủ thời gian lái xe an toàn: đối với hạng C lên CE thì thời gian lái xe an toàn từ 3 năm trở lên.

Người học lái xe nâng hạng lập 1 bộ hồ sơ, nộp trực tiếp tại cơ sở đào tạo và chụp ảnh trực tiếp lưu trữ trong cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe dự theo quy định tại Điều 15 Thông tư 35/2024 để được đào tạo nội dung lý thuyết và thực hành theo chương trình đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe phù hợp.