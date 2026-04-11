Doanh số ô tô tăng trưởng đột phá ở mọi phân khúc, xe nào chiếm ưu thế? 11/04/2026 11:44

(PLO)-VinFast tiếp tục khẳng định vị thế "thống trị" với doanh số xe điện kỷ lục, cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ của người tiêu dùng sang các dòng phương tiện xanh dù xe xăng cũng tăng trưởng nhiều.

Thị trường ô tô tháng 3 tăng trưởng ở tất cả các hạng mục

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), công bố doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 38.704 xe. Trong đó, bao gồm 24.858 xe du lịch; 13.323 xe thương mại và 523 xe chuyên dụng.

Doanh số xe du lịch tăng 101%, xe thương mại tăng 104%, xe chuyên dụng tăng 45%, so với tháng trước. Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 15.693 xe, tăng 70% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 23.011 xe, tăng 129% so với tháng trước.

Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 3 tăng 31% so với cùng kỳ năm 2025. Xe ô tô du lịch tăng 24%, xe thương mại tăng 48% và xe chuyên dụng tăng 68% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính đến hết tháng 3, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 22% trong khi xe nhập khẩu tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) cũng thông báo kết quả bán hàng tháng 3 với tổng số xe Hyundai đến tay khách hàng trong tháng đạt 4.546 xe.

Trong tháng 3, Hyundai Creta là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất với doanh số đạt 749 xe, tiếp tục duy trì sức hút trong phân khúc. Hyundai Tucson đứng ở vị trí thứ hai với 744 xe bán ra, ghi nhận mức tăng trưởng tích cực so với tháng trước. Hyundai Stargazer vươn lên vị trí thứ ba với 401 xe, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng ngay trong tháng ra mắt phiên bản mới, cho thấy tín hiệu tích cực và tiềm năng bứt phá trong phân khúc MPV thời gian tới.

VinFast tiếp tục đạt doanh số “khủng”

VinFast công bố đã bán ra thị trường Việt Nam 27.609 xe ô tô điện các loại trong tháng 3, tăng 127% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả kinh doanh bùng nổ không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu tuyệt đối của VinFast tại thị trường trong nước, mà còn cho thấy xu hướng chuyển đổi sang xe điện đang được người tiêu dùng hưởng ứng mạnh mẽ.

Toàn bộ các dòng ô tô điện VinFast đều ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc về doanh số trong tháng 3. Trong đó, Limo Green là mẫu xe ghi nhận doanh số bán cao nhất với 6.795 xe bán ra, tăng 276% so với tháng 2, trở thành mẫu xe VinFast được ưa chuộng nhất ở thời điểm hiện tại. Phiên bản dành cho gia đình và khách hàng cá nhân của Limo Green là VF MPV 7 cũng ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội, lên tới 116% so với tháng trước, đạt 2.521 xe bán ra. Kết quả trên khẳng định xe điện đang là lựa chọn ưu tiên của tất cả các nhóm khách hàng khi cần mua một chiếc xe 7 chỗ cỡ trung đáp ứng nhu cầu di chuyển của cá nhân, gia đình hay kinh doanh dịch vụ.

Các sản phẩm còn lại cũng ghi nhận mức tăng trưởng bùng nổ trong tháng 3. Trong đó, VF 7 đã vươn lên dẫn đầu phân khúc C-SUV toàn thị trường, với 1.732 xe được bàn giao cho khách hàng trong tháng, tăng 115% so với tháng 2.

VF 9, VF 8, VF 6, VF 5 và VF 3 vẫn duy trì sức hút lớn và khẳng định vị thế mẫu xe được ưa chuộng bậc nhất tại các phân khúc tương ứng. Trong đó, VF 6 đạt mức tăng trưởng 202% với 3.152 xe bán ra. VF 5 (bao gồm hai phiên bản dành cho khách hàng cá nhân và kinh doanh dịch vụ) đạt tổng cộng 4.218 xe bán ra, tăng 158%. VF 3 tăng 108%, đạt 4.729 xe bán ra trong tháng 3.

Hai mẫu xe cỡ nhỏ hướng tới nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ chở hàng và chở người trong đô thị - EC Van và Minio Green - cũng ghi nhận mức doanh số tháng cao nhất kể từ khi chính thức bán ra thị trường. Cụ thể, đã có 1.136 xe EC Van và 1.969 xe Minio Green được bàn giao cho khách hàng trong tháng 3.

Tính theo lũy kế từ đầu năm, Limo Green hiện là mẫu xe VinFast được ưa chuộng nhất tại thị trường Việt Nam, với tổng cộng 12.471 xe đã được bàn giao, đạt mức trung bình hơn 4.150 xe/tháng. Kế tiếp lần lượt là các mẫu: VF 3 (10.188 xe), VF 5 (8.672 xe, bao gồm Herio Green), VF 6 (6.679 xe), Minio Green (3.809 xe), VF MPV 7 (3.686 xe), VF 7 (3.514 xe)…

Tổng cộng, trong 3 tháng đầu năm 2026, VinFast đã bàn giao ra thị trường 53.684 ô tô điện các loại, khẳng định vị thế là thương hiệu ô tô dẫn đầu thị trường một cách tuyệt đối.