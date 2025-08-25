Độc đáo công trình phòng thủ quân sự bằng đất và đá của di tích Trường Lũy 25/08/2025 16:54

(PLO)- Di tích Trường Lũy là một công trình kiến trúc quân sự cổ độc đáo, xây dựng hệ thống phòng thủ, bảo vệ an ninh quốc gia vào thời nhà Nguyễn.

Ngày 25-8, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức hội thảo khoa học nghiên cứu giá trị và định hướng bảo tồn, phát huy giá trị di tích Trường Lũy tỉnh Gia Lai.

Sau hội thảo khoa học nghiên cứu giá trị và định hướng bảo tồn, phát huy giá trị di tích Trường Lũy, tỉnh Gia Lai sẽ xây dựng hồ sơ trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia.

Hội thảo nhằm nghiên cứu, đánh giá toàn diện giá trị của di tích Trường Lũy (phường Hoài Nhơn Bắc, xã An Lão và xã An Hòa, tỉnh Gia Lai).

Từ đó, đề xuất định hướng bảo tồn và phát huy giá trị di tích theo hướng bền vững, phù hợp với thực tiễn, làm cơ sở khoa học để xây dựng hồ sơ trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia.

Trường Lũy là một công trình kiến trúc quân sự cổ độc đáo, xây dựng hệ thống phòng thủ trên địa hình hiểm trở được xây dựng hơn ba thế kỷ trước vào thời nhà Nguyễn.

Đây là một bờ lũy dài được đắp bằng đất và đá, nằm phía đông dãy Trường Sơn, trải dài từ Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) đến vùng An Lão (tỉnh Gia Lai), với tổng chiều dài khoảng 127,4 km, riêng đoạn qua địa bàn Gia Lai dài 14,4 km.

Với hiện trạng còn lại cho thấy đây là một hệ thống lũy có quy mô lớn, mang những giá trị đặc sắc về lịch sử, kiến trúc, văn hóa, xã hội; là minh chứng sinh động cho mối quan hệ giao thoa giữa các cộng đồng dân cư qua các thời kỳ lịch sử.

Di tích Trường Lũy.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã tập trung làm rõ nhiều giá trị của hệ thống phòng thủ này dưới góc nhìn lịch sử - quân sự, giá trị kinh tế - văn hóa, chính trị - xã hội của hệ thống phòng thủ.

TS Nguyễn Khánh Trung Kiên, Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, nhìn nhận Trường Lũy không chỉ là một công trình phòng thủ quân sự đơn thuần, mà còn mang nhiều giá trị đặc sắc.

Thông qua các kết quả khai quật khảo cổ học, chúng ta đã có thêm những tư liệu quý giá về kỹ thuật xây dựng. Kỹ thuật ấy thể hiện sự sáng tạo và thích ứng rất cao qua việc sử dụng vật liệu tại chỗ là đất và đá, kỹ thuật xây đa dạng.