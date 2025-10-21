Đồng Nai cấp giấy tờ tùy thân cho những người di cư 21/10/2025 12:06

(PLO)- Tỉnh Đồng Nai sẽ thực hiện cấp giấy tờ tùy thân cho người di cư, người chưa xác định được quốc tịch, người không có giấy tờ, trẻ em bị bỏ rơi...

Ngày 21-10, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch giải quyết các vấn đề hộ tịch cho nhóm cư dân yếu thế trên địa bàn tỉnh như cấp giấy tờ tùy thân cho người di cư, người chưa xác định được quốc tịch, người không có giấy tờ, trẻ em bị bỏ rơi...

Theo đó, Đồng Nai sẽ thực hiện mục tiêu mọi người dân đều được cấp giấy tờ hộ tịch, tạo điều kiện để tất cả người dân tiếp cận các dịch vụ công cơ bản như y tế, giáo dục, an sinh xã hội…Điều này nhằm đảm bảo quyền được đăng ký hộ tịch của mọi công dân, đặc biệt là người di cư, người chưa xác định được quốc tịch, người không có giấy tờ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài. Đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dân cư, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Nhiều người ở làng bè dưới lòng hồ Trị An chưa có giấy tờ tuỳ thân. Ảnh: VŨ HỘI.

Những người được xem xét để cấp giấy tờ hộ tịch là:

- Trẻ em được sinh ra ở nước ngoài có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, được đưa về Việt Nam cư trú.

- Những người sinh ra, lớn lên trên lãnh thổ Việt Nam nhưng không có bất cứ loại giấy tờ nào để chứng minh về nhân thân, quốc tịch (cả quốc tịch việt Nam và quốc tịch nước ngoài) và con của họ.

- Người di cư từ nước ngoài về Việt Nam, không có giấy tờ chứng minh về nhân thân, quốc tịch và con của họ.

Những người được xem xét để cấp giấy tờ hộ tịch phải được cơ quan công an tại địa phương xác nhận có thời gian cư trú tại địa phương, chưa đăng ký hộ tịch tại bất kỳ cơ quan đăng ký hộ tịch nào.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Sở Tư pháp phối hợp với công an tỉnh, Sở Y tế, UBND cấp xã thực hiện kế hoạch giải quyết các vấn đề hộ tịch cho nhóm cư dân yếu thế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Kế hoạch giải quyết các vấn đề hộ tịch thời gian thực hiện từ nay đến hết năm 2026.