Người cha trần tình việc xích chân con gái trong phòng 10/12/2025 18:25

(PLO)- Người cha ở Đắk Lắk cho rằng đã bất lực, không răn dạy được nên xích chân con gái lại trong phòng.

Ngày 10-12, cơ quan chức năng xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ cha xích chân con gái nhốt trong phòng gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Người cha nói gì khi xích chân con gái?

Cùng ngày, PV Pháp Luật TP.HCM liên hệ, tìm gặp cha ruột của hai bé gái là anh NTĐ (34 tuổi, ngụ thôn 5A, xã Ea Ktur) để tìm hiểu thêm sự việc, có thông tin đa chiều.

Anh Đ phân trần việc xích chân con gái. Ảnh: T.T

Anh Đ thừa nhận mình đã sai khi xích chân con gái trong phòng. Tuy nhiên, anh này cho rằng bản thân bất lực vì răn dạy nhiều nhưng các con không nghe lời.

Theo anh Đ, anh và chị HTN sống chung như vợ chồng từ năm 2013. Hai người lần lượt sinh các con gái HNNN (11 tuổi), HLN (8 tuổi) nhưng chưa đăng ký kết hôn. Chính vì vậy, cả hai con của anh Đ đều lấy họ mẹ, nhập hộ khẩu gia đình bên ngoại.

Đến năm 2017, anh Đ và chị HTN mới đăng ký kết hôn. Cùng năm đó, vợ anh Đ qua đời vì tai nạn giao thông. Sau khi vợ mất, anh Đ xảy ra mâu thuẫn với gia đình bên ngoại nên đưa hai con đến sinh sống ở thôn 5A, xã Ea Ktur.

Tại đây, hai con của anh Đ được gia đình một người hàng xóm hỗ trợ, chăm sóc, cho đi học mẫu giáo. Năm 2021, con gái đầu của anh Đ đúng tuổi vào lớp 1 nhưng không đăng ký học được vì không có hộ khẩu, không chứng minh được quan hệ cha con.

Sau đó, anh Đ phải làm thủ tục xét nghiệm ADN để xác nhận quan hệ cha con. Anh này cũng nhờ cán bộ tư pháp hỗ trợ, làm thủ tục nhập khẩu cho hai con vào hộ của mình nhưng không được. Về sau, anh Đ tiếp tục cho con gái đầu đi học lớp 1. Tuy nhiên, bé học được một thời gian thì nghỉ vì không có hồ sơ đầy đủ, tiếp thu kém.

Con gái Đ bị xích chân trong phòng. Ảnh: N.D

“Phần vì vướng mắc hồ sơ, phần vì con tôi tiếp thu kém nên nghỉ học. Năm 2023, khi con gái út hết học mẫu giáo, tôi có nhờ giáo viên dạy kèm cho cả hai con nhưng một thời cô giáo cũng không nhận dạy nữa”- anh Đ kể.

“Tôi biết mình đã sai”

Cũng theo anh Đ, năm 2024 anh làm ăn thua lỗ nên đi làm shipper, gửi hai con cho hàng xóm trông coi, chăm sóc. Đến khoảng tháng 10-2025, con gái của anh Đ nghịch, quậy phá, làm chết cả hồ cá Koi của hàng xóm nên bị đuổi về.

Từ đó, các con của anh Đ thường trốn cha ra ngoài phá phách, hàng xóm nhiều lần phàn nàn, phản ánh.

“Nhiều đêm các con trốn ra ngoài khiến tôi phải đi tìm. Phần vì sợ con gái lớn bị kẻ xấu làm hại, phần vì hết cách răn dạy nên tôi đã xích chân con gái lớn. Khi làm việc với công an, tôi biết mình đã sai và đồng ý để các con trở về bên ngoại”- Đ chia sẻ.

Anh Đ phân trần vẫn tổ chức sinh nhật cho con gái, không phải nhốt con sáu năm qua. Ảnh: N.D

Theo anh Đ, có thông tin cho rằng khoảng tháng 11-2025 mới xích chân con gái, không phải nhốt hai con suốt sáu năm qua. Trước khi đưa ra biện pháp xích chân con, anh Đ vẫn đưa các con đi du lịch, đi chơi nhiều nơi. Hằng năm, anh và hàng xóm vẫn tổ chức sinh nhật cho con gái.

“Nếu không thương con, không có trách nhiệm, tôi đã để các con lại cho ông bà ngoại chăm sóc. Tuy nhiên, khi sống một mình, tôi đã không có biện pháp giáo dục con đúng cách. Tôi biết mình sai và sẽ chấp nhận hình thức xử lý của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, tôi cũng có đơn để cơ quan chức năng hiểu rõ hơn hoàn cảnh của bản thân”, anh Đ nói.

Theo đại diện ban tự quản thôn 5A, xã Ea Ktur, trước đây có nghe người dân địa phương phản ánh việc hai con của anh Đ trộm cắp đồ ăn, phá phách đồ đạc. Vì vậy, đại diện ban tự quản thôn đã gặp gỡ, nhắc nhở anh Đ có biện pháp chăm sóc, giáo dục con cái. Tuy nhiên, không ai ngờ anh Đ lại xích chân con trong phòng.

Theo ông YS (dượng của hai bé gái), sau khi trở về gia đình bên ngoại, hai bé HNNN và HLN đã được đi học lớp 1. Ông YS nói thêm, hiện hai bé gái đều ngoan, không có chuyện trộm cắp, phá phách xóm giềng.

-“Ban đêm, hai cháu ngủ còn chưa ngon giấc. Về học hành, hai cháu tiếp thu hơi chậm” ông YS nói.