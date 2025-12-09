Sông Krông Ana đẻ nhánh mới, đường vào cánh đồng 450 ha bị xói lở 09/12/2025 19:08

Ngày 9-12, ông Đoàn Văn Mười, Trưởng thôn 20, xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, cho biết tuyến đường vào cánh đồng có diện tích hơn 450 ha trên địa bàn bị sông Krông Ana xói lở, tạo thành nhánh sông mới, khiến việc đi lại, thu hoạch nông sản của bà con gặp rất nhiều khó khăn.

Đường biến thành sông

Trước đó, cuối tháng 11, tuyến đường duy nhất dẫn qua cánh đồng Bầu Dộp, xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk bị nước sông Krông Ana (sông mẹ), xói lở, tạo thành nhánh sông mới. Đoạn đường bị xói lở dài khoảng 40 m, rộng khoảng 20 m và sâu khoảng 2-3 m.

Tuyến đường duy nhất dẫn ra cánh đồng Bầu Dộp bị xói lở. Ảnh: T.T

Theo ghi nhận của PLO, ngày 9-12, tuyến đường đường này vẫn bị nước ngập. Nhiều người dân tại xã Krông Bông phải bỏ xe máy, công nông bên này đường, lội bộ vượt nhánh sông mới, sang bờ bên kia để thu hoạch cà phê.

Sau khi dò dẫm từng bước vác cà phê lên bờ, ông Lê Văn Bình (65 tuổi, ngụ xã Krông Bông), ngồi bệt xuống đất với vẻ mặt mệt mỏi.

Video mưa lũ gây sạt lở đường, khiến hàng loạt cà phê chết tại xã Krông Bông

“Đường biến thành sông, tôi phải lội bộ gần 3 km mới đến rẫy hái cà phê. Tuy nhiên, sau mưa lũ, cà phê bị rụng quả rất nhiều. Hơn thế, nhiều cây cà phê đã chết do ngập nước”, ông Bình lo lắng.

Tương tự, ông Lương Văn Khánh (44 tuổi), nói rằng sau mưa lũ, đường bị sạt lở nên ông thu hoạch, vận chuyển cà phê rất khó khăn, tốn công.

Vẫn lời ông Khánh, ngoài việc xói lở đường, mưa lũ cũng khiến 300 cây cà phê đang trong thời kỳ kinh doanh của ông đã chết gần hết. Những ngày qua, ông cố gắng nhặt nhạnh, thu hoạch số cà phê còn sót lại để mang về bán vớt vát chút vốn liếng.

Còn bà Nguyễn Thị Mùi (ngụ thôn 20, xã Krông Bông), xót xa cho biết sau mưa lũ, 600 cây cà phê non của bà đã chết sạch. Ngoài ra, khoảng 100 cây cà phê trên 10 năm tuổi của gia đình bà Mùi đang chết dần chết mòn do ngập nước.

Mưa lũ khiến hàng loạt cây cà phê chết. Ảnh: T.T

“Mấy ngày qua, tôi cùng con trai cố gắng thu hoạch cà phê, vớt vát chút vốn rồi tái đầu tư. Tuy nhiên, đường bị sạt lở, đi lại rất khó khăn. Hai mẹ con tôi phải vác bộ cà phê vài cây số mới qua bên này bờ để chở về nhà”, bà Mùi chia sẻ.

Theo bà Trần Thị Kim Thanh, Chi hội trưởng Hội nông dân thôn 20, xã Krông Bông, mưa lũ đã gây ảnh hưởng đến 40 ha mía, 20 ha cà phê đang cho kinh doanh, 18 ha cà phê non trên địa bàn thôn bị thiệt hại.

“Hiện, nhiều vườn cà phê đã chết do ngập úng. Ngoài ra, nhiều vườn cà phê khác bị rụng trái, giảm năng suất trầm trọng; hàng chục ha mía vẫn đang ngập trong nước”, bà Thanh chia sẻ.

Người dân phải vác từng bao cà phê di chuyển với chặng đường rất xa. Ảnh: T.T

Vẫn lời bà Thanh, hiện tuyến đường huyết mạch dẫn đến cánh đồng Bầu Dộp bị chia cắt. Vì vậy, người dân thu hoạch cà phê phải dùng xuồng nhôm vận chuyển nhiều chuyến hoặc vác, đi bộ trên đường dài, rất tốn công, tốn thời gian.

Sẽ khắc phục khi thời tiết thuận lợi

Theo ông Đoàn Văn Mười, Trưởng thôn 20, xã Krông Bông, tuyến đường bị sạt lở ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sản xuất, thu hoạch trên diện tích 450 ha đất nông nghiệp của người dân các thôn từ 17 đến thôn 22 trên địa bàn xã.

Sau khi qua điểm sạt lở, bà con mới chở được cà phê về nhà. Ảnh: T.T

“Đây là tuyến đường độc đạo dẫn ra cánh đồng Bầu Dộp. Chúng tôi đã báo cáo, lãnh đạo địa phương đã xuống khảo sát. Tuy nhiên, do tình hình mưa lũ còn phức tạp, việc khắc phục sạt lở chưa thể thực hiện ngay lúc này”, ông Mười nói.

Theo ông Mười, sau khi đường bị sạt lở, bà con đã hùn tiền, định thuê máy móc lấp tạm để thu hoạch nông sản. Tuy nhiên, hiện thời tiết vẫn có mưa, nước tại điểm sạt lở vẫn rất lớn.

Mưa lũ khiến cà phê bám bùn, ảnh hưởng chất lượng, sản lượng. Ảnh: T.T

Liên quan vụ việc, ông Nguyễn Ngọc Pháp, Chủ tịch UBND xã Krông Bông, cho biết hiện thời tiết vẫn diễn biến phức tạp, có mưa. Vì vậy, chờ khi thời tiết khô ráo địa phương sẽ đổ đất, san lấp tạm thời đoạn đường bị sạt lở cho bà con đi lại, thu hoạch nông sản.

Hàng loạt cây cà phê trên cánh đồng Bầu Dộp đã chết do mưa lũ. Ảnh: T.T

“Về lâu dài, chúng tôi đã đưa vị trí sạt lở vào danh mục các điểm cần khắc phục khẩn cấp sau mưa lũ. Hiện, chúng tôi đã báo cáo Sở Nông nghiệp & Môi trường để có phương án xây dựng cống, ngầm tràn tại tuyến đường bị sạt lở”, ông Pháp thông tin.