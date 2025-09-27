Đồng Nai xây đường cảng biển hơn 2.600 tỷ đồng kết nối sân bay Long Thành 27/09/2025 13:22

(PLO)- Tuyến đường liên cảng sẽ kết nối các cảng khu vực Nhơn Trạch, giáp ranh với TPHCM và kết nối với sân bay Long Thành.

Ngày 27-9, UBND tỉnh Đồng Nai khởi công dự án xây dựng đường liên cảng giai đoạn 1. Đây là một trong những công trình, dự án được khởi công chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo quy hoạch, đường liên cảng có chiều dài hơn 15km, điểm đầu tuyến nối với đường ranh Khu công nghiệp Ông Kèo và điểm cuối tuyến nối với đường vào cảng Việt Thuận Thành. Giai đoạn 1 có chiều dài gần 9km, trong đó đoạn 1 dài 6,9km với quy mô 8 làn xe; đoạn 2 dài 1,9km với 4 làn xe; trên tuyến xây dựng 5 cầu.

Dự án có tổng mức đầu tư 2.659 tỉ đồng từ nguồn ngân sách và dự kiến hoàn thành tháng 3-2028.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức (đứng giữa) và các đại biểu bấm nút khởi công dự án. Ảnh: VŨ HỘI.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức, dự án đường liên cảng giai đoạn 1 là công trình trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong việc tạo động lực để đô thị Nhơn Trạch bứt phá, trở thành khu vực tăng trưởng của Đồng Nai và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tuyến đường được đầu tư nhằm đón đầu lợi thế khi sân bay Long Thành giai đoạn 1 đi vào khai thác từ năm 2026, thúc đẩy hình thành chuỗi cảng, logistics, khu công nghiệp và đô thị ven sông. Dự án còn giúp kết nối hệ thống đường bộ với các khu cảng biển tại xã Đại Phước, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, khai thác cảng biển.

Ngoài ra, công trình góp phần định hình hệ thống đô thị ven sông văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, gắn với mục tiêu phát triển xanh và thông minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu. Ảnh: VŨ HỘI

Để dự án hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đề nghị Ban Quản lý dự án khu vực 6 chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công bảo đảm an toàn, hiệu quả, chất lượng.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Nhơn Trạch, UBND xã Đại Phước tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng. Các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn về vật liệu.