Đồng ý khởi tố, tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với ông Trần Văn Thức 15/09/2025 19:05

(PLO)- Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý đề nghị của Viện trưởng VKSND Tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét đối với ông Trần Văn Thức, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ngày 15-9, Tổng thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng đã có thông cáo việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho phép khởi tố, bắt tạm giam, khám xét và tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội khóa XV với ông Trần Văn Thức.

Cụ thể, ngày 13-9, căn cứ quy định của pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 1825 đồng ý đề nghị của Viện trưởng VKSND Tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét đối với ông Trần Văn Thức, đại biểu Quốc hội khóa XV theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Văn Thức, đại biểu Quốc hội khóa XV kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Thức, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, ông Trần Văn Thức bị khởi tố về tội giả mạo trong công tác, quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Ông Trần Văn Thức từng kinh qua các chức vụ như phó hiệu trưởng rồi hiệu trưởng Trường đại học Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; Phó Giám đốc, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa, trước khi được điều động giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa (tháng 3-2025).

Ông Trần Văn Thức là tỉnh ủy viên, đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa.