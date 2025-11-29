Du khách Nga tử vong do đuối nước ở biển ở Mũi Né 29/11/2025 17:24

(PLO)- Ba du khách Nga tắm biển ở Mũi Né gặp nạn do sóng lớn, một người đàn ông tử vong dù được đưa đi cấp cứu.

Ngày 29-11, chủ tịch UBND phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo chính thức về vụ người nước ngoài tử vong đuối nước xảy ra trên địa bàn.

Biển Mũi Né. Ảnh: PN

Theo đó, khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, nhân viên resort và người dân phát hiện ông CHERNYSHEV ALEKSANDR (60 tuổi), vợ và con gái bị sóng cuốn khi tắm biển.

Hai mẹ con được đưa lên bờ trong tình trạng tỉnh táo. Riêng ông CHERNYSHEV ALEKSANDR bất tỉnh, tím tái nên được chuyển vào Bệnh viện An Phước (khu vực Phan Thiết) cấp cứu nhưng không qua khỏi. Ba du khách đăng ký tạm trú tại resort từ ngày 27 đến 30-11.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công an phường Mũi Né bảo vệ hiện trường, báo cáo Công an tỉnh, phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc công an tỉnh Lâm Đồng và các lực lượng chức năng xử lý theo quy định.

UBND phường cũng trao đổi với Lãnh sự quán Nga để thực hiện công tác bảo hộ công dân.

UBND phường cho biết trước đó đã phát đi nhiều văn bản yêu cầu các cơ sở du lịch cảnh báo du khách, dừng các hoạt động trên biển khi thời tiết xấu; treo cờ báo bão, tăng cường lực lượng cứu hộ và khuyến cáo tuyệt đối không tắm biển trong thời điểm nguy hiểm.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục kiểm soát, nhắc nhở người dân và du khách không xuống biển tại các khu vực nguy hiểm để tránh các sự cố tương tự.