'Nhờ ơn các chú, bà con D’ran mới đứng dậy được sau lũ!' 26/11/2025 16:59

(PLO)- Người dân D’ran, tỉnh Lâm Đồng bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn khi tiễn các chiến sĩ bộ đội thuộc Sư đoàn 302, Quân khu 7 về đơn vị

Sáng 26-11, không gian ở D’ran như chậm lại. Con đường nhỏ dẫn ra điểm tập kết bộ đội bỗng đông hơn mọi ngày. Người dân đến từ sớm để tiễn những người lính Sư đoàn 302, Quân khu 7 về lại đơn vị. Các anh là những người Bộ đội cụ Hồ đã cùng người dân nơi đây đi qua những ngày tận khổ của trận lũ lịch sử.

Người dân xã D’ran bịn rịn chia tay các chiến sĩ Sư đoàn 302. Ảnh: VT

Trong sáng sớm se lạnh, sau nhiều ngày ngập chìm trong bùn đất, không ai cầm được sự xúc động. Những cái nắm tay thật chặt, những cái ôm vội vàng mà ấm đến lạ. Họ đứng thành hàng dài, chỉ để nói một lời cảm ơn.

Bà Phạm Thị Tâm, thôn Quảng Lạc, mắt hoe đỏ, nắm chặt bàn tay chai sạm của một chiến sĩ xúc động nói: “Ơn các chú lắm… nhờ các chú mà bà con đỡ khổ, dọn được nhà cửa, có chỗ ngủ, có bữa cơm mà ăn. Ơn này bà con nhớ hoài".

Người dân không cầm được nước mắt khi chia tay các chiến sĩ. Ảnh: VT

Những bó hoa cắt từ vườn nhà được bà con gói vội bằng giấy báo và nâng niu như những món quà quý nhất dành tặng những người lính. Một cô gái D'ran cho biết muốn đem tặng những người lính mà suốt mấy đêm qua dầm mình trong nước lạnh, bới từng đống bùn, dựng từng bức tường, kê lại từng chiếc giường ướt lạnh sau lũ cho bà con.

Chiến sĩ Hoàng Sơn Lâm không giấu được cảm xúc: “Đi mấy ngày, bà con thương như người nhà. Tình cảm ở đây… tụi em mang theo suốt đời".

Có em nhỏ nép vào chân chiến sĩ, dúi vội chiếc kẹo còn dang dở. Có người mẹ đứng nhìn theo, tay run run vẫy chào. Có cụ già dặn đi dặn lại: “Khi nào rảnh lại vào thăm bà con nghe chú!”.

Người dân D'ran không quên tấm lòng của các chiến sĩ đã giúp người dân nơi đây sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: VT

Đại tá Lê Tấn Dung, Phó Chính ủy Sư đoàn 302, nghẹn giọng: “Nhân dân ở đâu, bộ đội ở đó. Những ngày ở D’ran, bà con nghĩa tình lắm. Chính tình cảm ấy là nguồn động viên lớn nhất để chúng tôi giữ trọn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.”

Khi đoàn xe chuyển bánh, đất trời xứ D’ran dưới chân đập Đa Nhim bỗng như lặng đi. Những cánh tay vẫy mãi, những ánh mắt dõi theo đến khi chiếc xe cuối cùng khuất sau con dốc.

Người dân D'ran bùi ngùi chia tay: “Ơn các chú… bà con D’ran mới đứng dậy được sau lũ”.

D’ran vẫn lạnh của khí trời đầu đông nhưng đâu đó vẫn toả ra hơi ấm. Đó là cái ấm lòng mang nghĩa quân dân, hơi ấm đã dìu nhau vượt qua lũ dữ, và sẽ còn ở lại rất lâu trong lòng những người ở lại.

Và cả những người về!