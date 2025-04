Đường đua yên ả trước “đại chiến Khánh Lê” 20/04/2025 15:23

Các đối thủ tranh chấp áo vàng đổ đèo Phượng Hoàng ở chặng 16. Ảnh: PHẠM HUY

Đường đua chặng 16 khá yên ả

Ở chặng đua dài 190 km từ TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) về phố biển Nha Trang (Khánh Hòa), nếu như chiến thắng chặng gọi tên Nguyễn Tấn Hoài (Tập Đoàn Lộc Trời An Giang) nhờ cú nước rút đánh bại Nick Kergozou (620 Nông Nghiệp Vĩnh Long) và Savva Novikov (Nhựa Bình Minh Bình Dương) thì người hâm mộ lại khá tiếc nuối cho Nguyễn Hoàng Giang (Hạt Ngọc Trời An Giang), Nguyễn Dương Hồ Vũ (TP.HCM New Group) và Nguyễn Phạm Quốc Khang (Pelio Kenda Đồng Nai), khi ba tay đua này trước đó đã thực hiện pha tấn công tách tốp suốt gần 100 km, nhưng bị đoàn đông bắt kịp khoảng 2 km cuối trước vạch đích.

Pha tung nước rút tại mức đến chặng 16. Clip: MQ

Ba tay đua tốp đầu bị đoàn đông đuổi kịp gần đích đến chặng 16.

Chặng 16 cũng kết thúc trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của BTC giải. Nhất là khi các tay đua trải qua hành trình an toàn sau màn đổ đèo Phượng Hoàng. Ngọn đèo dài 10 km, vắt ngang hai địa phận Đắk Lắk và Khánh Hòa đã gây không ít khó khăn cho các VĐV khi “nuốt chửng” khoảng vài chục chiếc vỏ bánh xe, bởi đoạn đường xấu ở 3 km cuối chân đèo.

Đoàn đua đổ đèo Phượng Hoàng.

Chờ "đại chiến Khánh Lê"

Trước “đại chiến Khánh Lê”, các đối thủ cạnh tranh áo vàng sẽ đồng loạt dưỡng quân, bởi chặng 17 vượt đèo Khánh Lê dài 30 km luôn được xem là lộ trình quyết định 99% cho chức vô địch cá nhân lẫn đồng đội. Cũng chính vì lý do này, hầu như không có cuộc tấn công nào xảy ra tại hành trình thi đấu vừa dài vừa nắng như thiêu như đốt của chặng 16.

Các VĐV tranh tài đường đèo Khánh Lê.

Trên bảng tổng sắp cá nhân, 105 VĐV nhưng sau chặng 16 chỉ còn đúng 41 tay đua đủ tiêu chuẩn tranh chấp các giải thưởng chung cuộc. Tuy nhiên với chiếc áo vàng, giải thưởng danh giá này gần như đã mặc nhiên dành cho các ngoại binh “tốp 5”. Bao gồm tay đua đang giữ ngôi số 1 Mikhail Fokin (Tập Đoàn Lộc Trời An Giang), Johnny Hoogerland (TP.HCM Vinama, thua 25 giây), Samuel Jenner (620 Châu Thới Vĩnh Long, kém 32 giây), Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp, kém 40 giây), Savva Novikov (Nhựa Bình Minh Bình Dương, kém 46 giây) nhờ đẳng cấp leo đèo vượt hẳn các tay đua nội binh.

Nguyễn Tấn Hoài mừng chiến thắng chặng 16.

Áo cam Nguyễn Hoàng Sang.

Bên cạnh đó, “đại chiến Khánh Lê” được dự báo cũng sẽ rực lửa ở giải áo cam, với màn đôi công giữa tay đua Nguyễn Hoàng Sang và áo trắng Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7). Giãn cách hiện tại của cả hai tuy chỉ vỏn vẹn 16 giây nhưng lại là thử thách không dễ vượt qua đối với tuyển thủ quốc gia Xuân Lộc.

Tương tự ở cuộc chiến áo chấm đỏ, “màn song đấu” giữa Savva Novikov (31 điểm) và Mikhail Fokin (32 điểm) cũng sẽ rất kịch tính tại “đại chiến Khánh Lê”, khi cả hai ngoại binh này cùng có mục tiêu chung - đoạt giải thưởng dành cho “vua leo núi”.