Đường tỉnh 823D kết nối Tây Ninh với TP.HCM tăng tốc về đích 13/08/2025 16:31

Ngày 13-8, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Long An (tỉnh Tây Ninh), cho biết tuyến Đường tỉnh 823D là công trình giao thông trọng điểm kết nối Tây Ninh với TP.HCM đang được chủ đầu tư tăng tốc thi công về đích, dự án đã đạt 75% giá trị khối lượng.

Đường tỉnh 823D hiện đạt 75% giá trị khối lượng dự án. Ảnh: HUỲNH DU

Dự án được khởi công cuối 2021, đến tháng 8-2025, tiến độ khối lượng thi công đắp cát nền đường, hệ thống cống thoát nước, sỏi đỏ đã đạt 100%; cấp phối đá dăm đạt 97,41%; bê tông nhựa đạt trên 52%, bó vỉa, dải phân cách đạt gần 93%,...

Đường tỉnh 823D có chiều dài hơn 14 km. Ảnh: HUỲNH DU

Đường tỉnh 823D có chiều dài 14,27 km, điểm đầu giao với đường mở mới Tây Bắc tại kênh Ranh, điểm cuối tại nút giao Quốc lộ N2 - đường Hồ Chí Minh. Tuyến được thiết kế hiện đại với với 4 làn chính, 2 làn song hành, nền rộng tới 40 m.

Các đơn vị thi công đang chạy nước rút để đưa dự án về đích vào cuối năm nay Ảnh: HUỲNH DU

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.105,9 tỉ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 1.000 tỉ đồng, phần còn lại từ ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Riêng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 3.745 tỉ đồng. Dự án khởi công từ cuối tháng 12-2021, dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

Vòng xoay nút giao giữa Đường tỉnh 823D với 824 đang được tăng tốc thi công. Ảnh: HD

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Long An (tỉnh Tây Ninh), Đường tỉnh 823D có vai trò đặc biệt quan trọng trong kết nối các tuyến giao thông chiến lược như đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ N2 và các tuyến Vành đai 2, 3, 4 TP.HCM. Nhờ đó, khả năng liên kết giữa các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và TP.HCM sẽ được nâng cao đáng kể.

Đường tỉnh 823D đi xuyên qua khu công nghiệp Nam Thuận. Ảnh: HUỲNH DU

"Tuyến Đường tỉnh 823D đi ngang qua nhiều khu vực có tiềm năng phát triển công nghiệp và đô thị nhưng hạ tầng còn yếu. Khi hoàn thành, Đường tỉnh 823D sẽ tạo ra quỹ đất sạch có giá trị lớn, là điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với khu vực, đặc biệt trong lúc tỉnh đang đẩy mạnh thu hút đầu tư công nghiệp và logistics giai đoạn 2025 - 2030" - ông Hùng nói.

Công nhân đang thảm nhựa Đường tỉnh 823D. Ảnh: HUỲNH DU

Hiện các nhà thầu được yêu cầu tăng tốc, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu và thanh toán, để kịp chạy nước rút hoàn thành đúng kế hoạch năm 2025. Khi đó, cửa ngõ Tây Bắc sẽ có thêm một “đại lộ vàng”, sẵn sàng đón làn sóng đầu tư mới và đưa khu vực này trở thành cực tăng trưởng năng động.