Gia Lai: 148 người sử dụng ma tuý trong quán karaoke trá hình 26/09/2025 11:05

(PLO)- Công an tỉnh Gia Lai phát hiện 148 nam, nữ thanh niên có hành vi sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhiều quán karaoke trá hình trên địa bàn phường Diên Hồng.

Ngày 25-9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố 84 bị can để điều tra các hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong đó, có 15 bị can là nữ, 69 bị can là nam.

Công an bắt quả tang nhiều nam nữ "bay lắc" trong các quán karaoke. Ảnh: C.A

Trước đó, vào ngày 15-9, Công an tỉnh Gia Lai phát hiện 148 nam, nữ thanh niên có hành vi sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhiều quán karaoke trá hình trên địa bàn phường Diên Hồng, bắt giữ 148 nam nữ liên quan.

Qua điều tra, Công an tỉnh Gia Lai khởi tố 84 bị can, những người còn lại bị lập hồ sơ xử lý hành chính và giao cho công an các xã, phường để quản lý, giáo dục.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, trong các bị can thì Nguyễn Võ Tùng Lâm (33 tuổi, ngụ phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) là chủ quán karaoke đã tổ chức cho khách “bay lắc”, sử dụng trái phép chất ma túy.