Gia Lai: 2 phụ nữ tử vong tại đập dâng Văn Phong 07/10/2025 15:16

(PLO)- Hai người phụ nữ ngụ xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai bị đuối nước tử vong tại đập dâng Văn Phong.

Ngày 7-10, thông tin từ UBND xã Bình Phú (tỉnh Gia Lai), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai người phụ nữ tử vong tại đập dâng Văn Phong.

Hai người phụ nữ tử vong tại khu vực đập dâng Văn Phong. Ảnh: TSHT.

Trước đó, khoảng 21 giờ 20 phút ngày 6-10, người dân phát hiện hai phụ nữ đuối nước trên sông Côn, đoạn đập dâng Văn Phong (thuộc thôn Hòa Sơn, xã Bình Phú) nên trình báo cơ quan chức năng.

Cơ quan công an xác định, người tử vong là chị NTBN (32 tuổi, ngụ thôn Hòa Sơn, xã Bình Phú). Đồng thời, tổ chức lực lượng tìm kiếm người phụ nữ còn lại.

Đến khoảng 8 giờ 30 phút ngày 7-10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị NTTN (35 tuổi, cùng ngụ tại địa phương) cách vị trí ban đầu khoảng 1 km.