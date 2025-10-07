Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội 'thả tim' động viên học sinh học online 07/10/2025 16:31

(PLO)- Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường theo dõi sát tình hình thiên tai, chủ động phương án dạy và học bảo đảm an toàn, thuận lợi cho học sinh.

Ngày 7-10, lãnh đạo TP Hà Nội và một số sở, ngành đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lớn trên địa bàn.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết hôm nay, các trường đều chủ động cho học sinh nghỉ học và học online.

Trong quá trình đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa lớn tại Trường THCS Lý Thường Kiệt, THPT Phan Huy Chú và Trường Mầm non Trung Hòa, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, yêu cầu ban giám hiệu theo dõi sát tình hình thiên tai, chủ động phương án dạy và học, bảo đảm an toàn, thuận lợi cho học sinh, gia đình học sinh.

Ông Cương cũng đề nghị ban giám hiệu các trường thống kê, có phương án thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các học sinh, giáo viên bị ảnh hưởng bởi mưa lớn.

Tại Trường THPT Phan Huy Chú, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương thăm hỏi, động viên học sinh, giáo viên đang dạy và học online. Ảnh: HT

2 hôm nay, hầu hết trường ở Hà Nội chủ động cho học sinh học trực tuyến để ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu bão số 11 gây ra.

Chiều qua, 6-10, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có thông báo gửi UBND phường, xã và các trường trực thuộc Sở về việc chủ động ứng phó với mưa lớn. Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị hiệu trưởng các trường, thủ trưởng các đơn vị căn cứ diễn biến thời tiết thực tế tại địa bàn, điều kiện cơ sở vật chất và an toàn giao thông để chủ động quyết định hình thức tổ chức dạy học (trực tiếp, trực tuyến hoặc điều chỉnh thời khóa biểu) phù hợp.

Các đơn vị, nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung thông báo trước đó của Sở, trong đó đặc biệt cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; rà soát, khơi thông hệ thống thoát nước, khu vực sân trường, nhà ăn, khu bán trú.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cùng các lãnh đạo sở lội nước vào động viên các giáo viên Trường Mầm non Trung Hòa. Ảnh: HT