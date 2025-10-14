Giáo viên Trường Trung cấp nghề đã nhận 1 phần lương bị nợ kéo dài 14/10/2025 18:30

(PLO)- Sau nhiều tháng chờ đợi, giáo viên Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh đã nhận được một phần tiền lương bị nợ, song nhà trường vẫn đang tìm hướng giải quyết các khoản nợ còn lại.

Như PLO đã đưa tin ngày 27-6, giáo viên của Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh đã phản ánh về tình trạng bị nợ lương, chậm đóng BHXH suốt nhiều tháng liền. Một giáo viên công tác hơn 20 năm tại trường cho biết, hơn 30 nhân viên và người lao động bị chậm lương từ tháng 3 đến nay, đồng thời chưa được đóng BHXH suốt 11 tháng.

Ngoài ra, khoản thu nhập dạy vượt giờ của năm học 2022-2023 và tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 08/2023 cho viên chức từ quý 3-2023 bị chậm chi trả.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo Chương, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh, giải thích rằng tình trạng nợ lương và bảo hiểm của trường bắt nguồn từ việc mất cân đối tài chính kéo dài.

Sau phản ánh của PLO, mới đây, một giáo viên Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết, nhà trường đã thanh toán 5 tháng lương còn nợ cho hơn 30 nhân viên và người lao động, gồm các tháng từ tháng 3 đến hết tháng 7-2025.

Trường Trung cấp Nghề Bình Thạnh. Ảnh: HN

Tuy nhiên, đến nay, trường vẫn còn chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động, đồng thời chưa chi trả lương tháng 8 và 9; khoản thu nhập dạy vượt giờ của năm học 2022-2023 cùng tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 08/2023 cho viên chức từ quý 3-2023 đến nay cũng chưa được chi trả.

Vị giáo viên của trường cho biết, khi nhận được số lương bị nợ, bà đã không kìm được nước mắt vì xúc động. Suốt thời gian qua, chỉ có chồng là trụ cột kinh tế của gia đình, còn bà phải tranh thủ làm thêm ngoài giờ lên lớp để kiếm thêm thu nhập.

“Dù cuộc sống còn khó khăn, tôi vẫn giữ niềm tin vào nghề, mong mọi việc sớm ổn định để yên tâm giảng dạy và chăm lo cho gia đình” - vị giáo viên tâm sự.

Trao đổi với PLO về tình hình các khoản nợ còn lại, ông Nguyễn Ngọc Bảo Chương, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh, cho biết nhà trường đang cân đối nguồn kinh phí để tiếp tục chi trả các khoản còn lại, đồng thời hoàn thiện hồ sơ xin cấp học phí học kỳ I năm học 2025-2026, do nguồn kinh phí học kỳ II năm 2024-2025 không đủ.

Ông Chương cho biết thêm, trường đã xin ý kiến chỉ đạo của Sở GD&ĐT TP.HCM để có hướng xử lý phù hợp, đồng thời làm việc với cơ quan BHXH nhằm tìm phương án đóng dần bảo hiểm cho giáo viên, nhân viên để họ có thể khám chữa bệnh bình thường, với mức dự kiến khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng.

Trường cũng đang xem xét triển khai Nghị quyết 08 và thực hiện kế hoạch tinh gọn bộ máy, tinh giản nhân sự, do theo dự toán thu - chi năm học 2025-2026, nhà trường chỉ đủ đảm bảo khoảng 25% số lượng người làm việc hiện có.