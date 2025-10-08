GS.TSKH Nguyễn Quang Hồng, tác giả ‘Tự điển chữ Nôm dẫn giải’ qua đời 08/10/2025 12:02

(PLO)- GS.TSKH Nguyễn Quang Hồng, tác giả của ‘Tự điển chữ Nôm dẫn giải’, đã qua đời lúc 16 giờ 59 phút ngày 7-10, để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho nhiều người.

Theo thông tin từ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và gia đình, GS.TSKH Nguyễn Quang Hồng đã qua đời ở tuổi 86 tuổi, vào lúc 16 giờ 59 phút ngày 7-10.

Ông là nhà khoa học từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu và quản lý văn hóa - ngôn ngữ.

Giáo sư Nguyễn Quang Hồng trong buổi giới thiệu bộ "Tự điển chữ Nôm dẫn giải" hôm 16-3-2025 tại Hà Nội. Ảnh: TL

Sinh năm 1940 tại Quảng Nam, GS.TSKH Nguyễn Quang Hồng từng là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Việt Nam kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống; Ủy viên Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước kiêm Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành Ngôn ngữ học; Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia. Ông được trao Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ năm 2017 và Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ năm 2022.

Sau nhiều năm tích lũy tư liệu và trau dồi phương pháp nghiên cứu, GS.TSKH Nguyễn Quang Hồng đã cho ra mắt nhiều công trình tiêu biểu: Văn khắc Hán Nôm Việt Nam, tuyển chọn và lược thuật (1992), Di văn chùa Dâu (1996), Truyền kỳ mạn lục giải âm (2001/2019), Tự điển chữ Nôm (2006 - Giải A sách hay do Hội xuất bản Việt Nam trao), Khái luận văn tự học chữ Nôm (2008, Giải thưởng Nhà nước), và Tự điển chữ Nôm dẫn giải (2 tập, 2015).

Những công trình nghiên cứu về chữ Nôm và ngôn ngữ học của GS.TSKH Nguyễn Quang Hồng. Ảnh: Tất Sơn

Tác phẩm Tự điển chữ Nôm dẫn giải của ông gồm 2.323 trang xuất bản năm 2015, được độc giả trong nước và quốc tế đánh giá cao, vượt trội so với các bộ từ điển trước đó. Đây là một trong những công trình tiêu biểu cuối cùng, kết tinh cả đời nghiên cứu của ông.

Hơn nửa thế kỷ miệt mài học tập, nghiên cứu và giảng dạy, GS.TSKH Nguyễn Quang Hồng để lại dấu ấn sâu đậm trong nền khoa học ngữ văn Việt Nam.