Hà Nội: Đóng 5 lối đi tự phát qua đường sắt ở thị trấn Văn Điển 17/06/2025 12:32

Ngày 17-6, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, thực hiện Kế hoạch của Cục CSGT (Bộ Công an) và Công an Hà Nội, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức đóng 5 lối đi tự phát tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên tuyến đường sắt đoạn qua thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì.

Theo đó, vào sáng cùng ngày Đội CSGT đường bộ số 14, Phòng CSGT Hà Nội đã phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 1 (Phòng 6, Cục CSGT), Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải, UBND và Công an thị trấn Văn Điển tổ chức đóng 5 lối đi tự mở.

Cụ thể, 5 lối đi tại các vị trí gồm: Km8+310, Km8+320, Km8+325, Km8+329, Km8+408 trên tuyến đường sắt Bắc- Nam thuộc địa bàn thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.

Các lối đi tự phát nằm ở vị trí có mật độ dân cư đông, phương tiện qua lại thường xuyên, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông đường sắt.

Lực lượng liên ngành tổ chức đóng các lối đi tự mở, sáng nay. Ảnh CA

Trung tá Trần Tú Anh, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 14 cho biết, quá trình triển khai được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị và sự đồng thuận từ chính quyền, người dân địa phương.

Các vị trí sau khi đóng đã được gia cố rào chắn kiên cố, ngăn không để người và phương tiện tự ý xâm nhập vào hành lang an toàn đường sắt.

Việc đóng các lối đi tự mở nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt và phòng ngừa tai nạn. Ảnh CA

Thời gian tới, Phòng CSGT Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND các phường, xã có tuyến đường sắt chạy qua tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với ngành đường sắt tổ chức rào đóng, giải tỏa các lối đi tự mở trái phép, góp phần giảm nguy cơ xảy ra tai nạn.