Đóng lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Bắc – Nam 06/02/2025 14:10

Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội vừa phối hợp với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và các đơn vị liên quan, đóng lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn giữa ga Giáp Bát - Văn Điển.

Thực tế, các vị trí đường sắt giao cắt với đường bộ nêu trên từ lâu không có người gác chắn, nên tiềm ẩn tai nạn giao thông. Năm 2018, chính quyền địa phương và ngành đường sắt nhiều lần thu hẹp và đóng các lối đi tự mở này, nhưng đều bị người dân phản đối quyết liệt…

Lực lượng chức năng đóng lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua quận Hoàng Mai. Ảnh: N.NĂM

Cũng vì chủ quan và phớt lờ trước cảnh báo của cơ quan chức năng, ngày 4-2, tại đây xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Cụ thể, đoàn tàu TN5 xuất phát tại ga Hà Nội khi đến vị trí nêu trên (km6+963) đã va chạm với xe máy 29BH-007... do anh Nguyễn Mạnh C điều khiển. Vụ tai nạn khiến anh C tử vong tại chỗ.

Với mục đích lập lại kỷ cương và trật tự an toàn giao thông đường sắt, chính quyền quận Hoàng Mai, ngành đường sắt thống nhất đóng lối đi này.

Thêm vào đó, để tạo sự đồng thuận của người dân, ông Nguyễn Hải Tú, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) cùng với ông Bùi Quốc Khánh, Phó Trưởng Công an phường Hoàng Liệt trược tiếp đi vận động người dân sống xung quanh khu vực ký cam kết thực hiện đảm bảo an toàn giao thông đường sắt.

Song song đó, vận động người dân đồng thuận và rào - đóng 3 lối đi tự mở khác tại km 6+910, km6+875, km6+847.