Hà Nội yêu cầu điều tra vụ cháy ở Thường Tín khiến 4 người chết 16/09/2025 14:11

(PLO)- UBND TP Hà Nội chỉ đạo khẩn trương điều tra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định liên quan đến vụ cháy xưởng cơ khí xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở Thường Tín khiến 4 người chết.

Sau vụ cháy tại lán tạm trên đất nông nghiệp là nơi sản xuất cơ khí ở thôn Văn Giáp (xã Thường Tín, Hà Nội) khiến bốn người tử vong, UBND TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân.

Theo UBND TP Hà Nội, khoảng 4 giờ 43 phút sáng 16-9-2025, một vụ cháy lớn xảy ra tại lán tạm sản xuất cơ khí trên đất nông nghiệp thuộc thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, gây thiệt hại nghiêm trọng, làm bốn người chết.

Để xử lý vụ việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc Công an TP chủ trì phối hợp với UBND xã Thường Tín và các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định.

Sở Y tế cùng chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình nạn nhân; đồng thời bảo đảm vệ sinh môi trường khu vực xảy ra cháy. Những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được báo cáo UBND TP để chỉ đạo.

Hiện trường vụ cháy xưởng cơ khí xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại thôn Văn Giáp, xã Thường Tín (Hà Nội) khiến 4 người thiệt mạng vào rạng sáng 16-9. Ảnh: CA

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Sở Xây dựng kiểm tra, đôn đốc xử lý dứt điểm các cơ sở lán tạm, công trình xây dựng sai phép, trái phép trên đất nông nghiệp, đất dự án, hành lang bảo vệ rừng, đê điều, lưới điện theo Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 25-8-2022.

UBND các xã, phường trên địa bàn TP được yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH); tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc khai báo, cập nhật dữ liệu về PCCC.

Đồng thời vận động các cơ sở lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy, kết nối với hệ thống dữ liệu PCCC; khuyến khích 100% hộ dân trang bị hệ thống cảnh báo cháy sớm, bình chữa cháy, mở lối thoát hiểm, trang bị dụng cụ, phương tiện thoát nạn.

UBND TP nhấn mạnh phải kiên trì tuyên truyền để người dân không sinh sống, làm việc tại các khu nhà trọ, cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC và kiên quyết xử lý vi phạm theo quy định.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, địa phương khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo nêu trên.

Như PLO đã thông tin, sau khi nhận tin báo cháy ở thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, TP Hà Nội, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động nhiều lực lượng tham gia chữa cháy, cứu nạn.

Trong đó đã điều động gần 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 5, 31, 32 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - CATP Hà Nội), 7 xe chữa cháy, 1 xe tải chở phương tiện chuyên dụng cùng lực lượng Cảnh sát 113 Thành phố đến hiện trường phối hợp chính quyền, Công an xã cùng người dân địa phương tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Địa điểm xảy ra cháy là ngôi nhà có kết cấu tạm khung thép, mái tôn, cao khoảng 5m với diện tích sàn khoảng 90m2, có lối thoát nạn khẩn cấp; công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Thường Tín. Đến khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện 4 người tử vong và đã bàn giao cho lực lượng y tế.

Giám đốc Công an Hà Nội đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định.