Hai đơn vị trong ngành công an và nhiều tập thể, cá nhân được vinh danh trong 'Vinh quang Việt Nam' 22/06/2025 23:50

Tối ngày 22-6, Báo Lao Động tổ chức Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân Vận Trung ương khẳng định: Chương trình Vinh quang Việt Nam đã phát hiện, lan tỏa, cổ vũ, những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội, hun đúc niềm tin, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ sự tri ân sâu sắc, niềm cảm phục với các tập thể, cá nhân được vinh danh.

Theo bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN), Chương trình Vinh quang Việt Nam 2025 không chỉ chú trọng những cá nhân, tập thể có bề dày thành tích mà còn hướng tới những nhân tố mới, nhân tố có tiềm năng, thể hiện khát vọng vươn mình của dân tộc.

Năm nay, chủ đề của Chương trình là "Tự hào và Khát vọng". Chủ đề này gợi nhắc chúng ta về chặng đường lịch sử đầy tự hào của dân tộc từ khi thành lập Đảng, thành lập tổ chức Công đoàn tới nay; đồng thời khơi dậy tinh thần khát vọng vươn cao, vươn xa của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Các đơn vị, cá nhân được vinh danh ngày hôm nay. Ảnh: BTC

Công an TP.HCM được tôn vinh với chiến công xuất sắc

Trong số 13 tập thể được vinh danh, đáng chú ý là đơn vị đến từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an TP.HCM. Các anh đã nỗ lực không ngừng nghỉ, chủ động phòng ngừa, quyết liệt tấn công tội phạm nhằm ngăn chặn từ sớm, từ xa, hạn chế tối đa lượng ma túy thẩm lậu vào trong nước.

Kết quả, từ năm 2020 đến nay, đơn vị phát hiện, đấu tranh với 198 đường dây, 320 đối tượng hoạt động trên tuyến Campuchia về TP.HCM; thu giữ hơn 1,4 tấn ma túy tổng hợp, hơn 130kg heroin, trên 115 kg cần sa...

Điển hình là chuyên án 120B triệt phá toàn bộ đường dây mua bán, bào chế, đóng gói ma túy tổng hợp từ Pháp về TP.HCM, bắt giữ 21 người.

Tiếp đó là chuyên án truy xét VN10, tính đến nay đã khởi tố 1.529 bị can, thu giữ 568,5 kg ma túy các loại, 12 khẩu súng và 67 viên đạn, 3 quả lựu đạn và nhiều vật chứng có liên quan, chứng minh số tiền các đối tượng đã giao dịch mua bán ma túy hơn 29.000 tỉ đồng.

Công an tỉnh Hà Tĩnh được vinh danh vì thành tích đặc biệt xuất sắc

Đối với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh, bà Thái Thu Xương cho biết, là đơn vị tiêu biểu về đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, góp phần bảo đảm an ninh trật tự không chỉ trong nước mà còn trên bình diện khu vực. Đáng chú ý, phòng đã lập 3 chuyên án nổi bật như:

Chuyên án 01245, lực lượng đã triệt phá đường dây buôn bán vũ khí quân dụng xuyên quốc gia, thu giữ 532 khẩu súng, 36.824 viên đạn, khởi tố 43 bị can, trở thành chuyên án vũ khí lớn nhất cả nước trong nhiều năm.

Chuyên án 0421L, bóc gỡ đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng quy mô hơn nghìn tỷ đồng, khởi tố 110 bị can.

Đặc biệt, Chuyên án 0524M, phối hợp quốc tế truy quét mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới tại “Tam giác vàng", khởi tố 234 bị can, giải cứu 58 nạn nhân người Việt, được truyền thông khu vực liên tục đưa tin. Đây là chiến công tiêu biểu của Công an Việt Nam và Lào, được Bộ Công an đánh giá là mô hình mẫu về phối hợp điều tra xuyên quốc gia trong thời đại số.

Từ năm 2020-2025, đơn vị 5 năm liên tục dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, nhận “Cờ thi đua Chính phủ”. Không chỉ là “quả đấm thép" trong phòng, chống tội phạm nguy hiểm, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hà Tĩnh còn là biểu tượng của sự mưu trí, dũng cảm và bản lĩnh, góp phần khẳng định vai trò tiên phong của lực lượng Công an Nhân dân trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số.

Doanh nghiệp hưởng ứng các mục tiêu tăng trưởng của Chính phủ

Trong lĩnh vực kinh tế, Tập đoàn TH được đón nhận giải thưởng "Vinh quang Việt Nam 2025" với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiên phong trong cuộc cách mạng sữa tươi, đóng góp xây dựng quy chuẩn sữa nguyên liệu, góp phần kiến tạo ngành sữa Việt hiện đại, bền vững và vươn tầm quốc tế.

Bên cạnh đó, tập đoàn xây dựng thành công mô hình kinh tế xanh, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn trên nền tảng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội. Đây là minh chứng cho những nỗ lực của Tập đoàn TH trên hành trình phát triển, thể hiện khát vọng vươn xa của dân tộc và khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tập đoàn TH được đánh giá rất cao về các thành tựu kinh doanh, đổi mới sáng tạo và đảm bảo an sinh xã hội. Trong ngành sữa, Tập đoàn TH được đánh giá là đơn vị tiên phong cuộc cách mạng sữa tươi sạch Việt Nam, dẫn đầu thị phần sữa tươi với 51,9%.

Theo ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch HĐQT tập đoàn TH, hưởng ứng mục tiêu tăng trưởng GDP 8% của Chính phủ, trong nỗ lực vươn ra các thị trường nước ngoài, mới đây tập đoàn TH đã mở nhà máy tại Nga vào tháng 5-2025. Tại huyện Borovsk, tỉnh Kaluga, Tập đoàn TH (Việt Nam) tổ chức lễ khánh thành nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH. Sự kiện đánh dấu bước tiến bền vững mới trong dự án tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao của TH tại Liên bang Nga.

Buổi lễ đặc biệt này vinh dự có sự ủng hộ, động viên của Tổng Bí thư Ban Chấp hành TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Chernyshenko.

Tính đến năm 2024, đã có 110 tập thể và 184 cá nhân được vinh danh qua các chương trình Vinh quang Việt Nam. Năm 2025, dự kiến có 13 tập thể và 6 cá nhân tiêu biểu tiếp tục được vinh danh. Bà Thái Thu Xương Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) cho biết, việc lựa chọn các cá nhân, tập thể được thực hiện trên cơ sở 3 tiêu chí chính: Những cá nhân, tập thể có đóng góp mang dấu ấn, đặc biệt quan trọng, có bề dày trong 80 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong những năm qua và có tiềm năng đóng góp trong tương lai, nhất là trong các lĩnh vực như kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững; những điển hình tiên tiến có hành động mang tính nêu gương, được xã hội đánh giá cao, truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng.