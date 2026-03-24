Hạn chế xe trên nhiều đường ở trung tâm TP.HCM 24/03/2026 15:15

(PLO)- Việc điều chỉnh tổ chức giao thông một số tuyến đường ở trung tâm TP.HCM nhằm phục vụ tổ chức các hoạt động của Thành ủy - UBND TP.HCM.

Nhằm phục vụ chu đáo công tác tổ chức các hoạt động trong năm 2026 trên địa bàn TP.HCM của Thành ủy, UBND TP.HCM và đảm bảo công tác an ninh trật tự tại các khu vực tổ chức, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM thông báo như sau:

Hạn chế xe ô tô chở người từ 7 chỗ ngồi trở lên và toàn bộ các loại ô tô vận tải hàng hóa trên tuyến Lê Thánh Tôn (đoạn từ Đồng Khởi – Lê Thánh Tôn đến Pastuer – Lê Thánh Tôn).

Điều chỉnh tổ chức giao thông nhiều tuyến đường khu vực trung tâm TP.HCM. Ảnh: NHƯ NGỌC

Hạn chế xe ô tô chở người từ 07 chỗ ngồi trở lên và toàn bộ các loại ô tô vận tải hàng hóa trên tuyến Nguyễn Huệ (cả hai chiều đoạn từ Lê Lợi – Nguyễn Huệ đến Nguyễn Huệ - Lê Thánh Tôn).

Hạn chế tất cả các phương tiện tuyến Trương Định (đoạn từ giao lộ Trương Định – Võ Thị Sáu đến Trương Định – Lý Chính Thắng).

Thời gian tổ chức hạn chế từ 5 giờ ngày 25-3 đến hết ngày 25-3 (có khi kết thúc sớm hơn).

Lộ trình thay thế:

Lộ trình di chuyển từ Tôn Đức Thắng đi Nam Kỳ Khởi Nghĩa:

- Lộ trình 1: Tôn Đức Thắng – Lê Thánh Tôn – Đồng Khởi – Công trường Lam Sơn – Lê Lợi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn

- Lộ trình 2: Tôn Đức Thắng – Lê Thánh Tôn – Hai Bà Trưng – Nguyễn Du – Pastuer – tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn

Lộ trình từ trung tâm Điện Biên Phủ đi Lý Chính Thắng:

* Lộ trình 1: Điện Biên Phủ - Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lý Chính Thắng – tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn

* Lộ trình 2: Điện Biên Phủ – Trương Định – Võ Thị Sáu – Nguyễn Thông – Lý Chính Thắng – tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, Phòng PC08 sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực tổ chức và các tuyến đường này.

Người dân tham gia giao thông qua khu vực chấp hành theo sự hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát giao thông và lựa chọn hướng đi, lộ trình thay thế cho phù hợp.