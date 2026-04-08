Hàng chục nghìn người đổ về Nhà Lớn Long Sơn dự lễ Vía Ông

Ngày 7-4, tại Nhà Lớn Long Sơn (xã Long Sơn, TP.HCM), hàng chục nghìn người đã đổ về dự lễ Vía Ông, tạo nên không khí sôi động của một trong những sinh hoạt tín ngưỡng đặc sắc bậc nhất Nam bộ.
Lễ hội thu hút đông đảo người dân và du khách từ nhiều tỉnh, thành như An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tây Ninh… đến dâng hương, chiêm bái.
Từ sáng sớm, khuôn viên di tích đã nhộn nhịp với hoạt động chuẩn bị lễ vật, đón tiếp khách hành hương.
Lễ Vía Ông được tổ chức trang trọng với các nghi thức cúng chay truyền thống. Xôi, chè, bánh trái, hoa quả được chuẩn bị chu đáo để tưởng nhớ ông Lê Văn Mưu - người có công khai hoang, lập ấp và sáng lập Đạo Ông Trần. Du khách đến đây không chỉ tham gia nghi lễ mà còn được bố trí ăn, nghỉ miễn phí.
Điểm nổi bật của lễ hội là tinh thần “công quả”. Hơn 1.000 người dân địa phương tham gia phục vụ theo từng phiên, đảm nhận các công việc từ nấu ăn, dọn dẹp đến hướng dẫn khách. Không khí vừa trang nghiêm, vừa ấm cúng, thể hiện rõ nét sự gắn kết cộng đồng.
Trong khuôn khổ lễ, nhiều hoạt động truyền thống tiếp tục được duy trì như gói bánh, viết liễn, trang trí khánh tiết. Đáng chú ý, hoạt động viết liễn với hình ảnh “ông đồ” viết chữ Nôm trên giấy đỏ thu hút đông đảo du khách, chuyển tải những giá trị đạo đức như “nhân, lễ, nghĩa, trí, tín”.
Lễ hội diễn ra từ ngày 4 đến 7-4 (tức 18-20 tháng 2 âm lịch).
Nhà Lớn Long Sơn được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ năm 1991. Quần thể được xây dựng từ đầu thế kỷ 20 với diện tích hơn 20.000 m², gồm nhiều hạng mục như đền thờ, nhà hội, trường học…, lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị về lịch sử và nghệ thuật.
Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, lễ Vía Ông còn là dịp để cộng đồng gắn kết, gìn giữ nếp sống truyền thống. Trong bối cảnh hiện đại, lễ hội tiếp tục khẳng định vai trò là không gian văn hóa đặc sắc, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị bền vững của vùng đất phương Nam.