Hàng chục nghìn người đổ về Nhà Lớn Long Sơn dự lễ Vía Ông 08/04/2026 05:57

(PLO)- Lễ Vía Ông tại Nhà Lớn Long Sơn thu hút đông đảo người dân, du khách, góp phần gìn giữ tín ngưỡng dân gian và lan tỏa giá trị văn hóa cộng đồng.

Ngày 7-4, tại Nhà Lớn Long Sơn (xã Long Sơn, TP.HCM), hàng chục nghìn người đã đổ về dự lễ Vía Ông, tạo nên không khí sôi động của một trong những sinh hoạt tín ngưỡng đặc sắc bậc nhất Nam bộ.

Lễ hội thu hút đông đảo người dân và du khách từ nhiều tỉnh, thành như An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tây Ninh… đến dâng hương, chiêm bái.

﻿ Các ông Đồ viết liễn tại Nhà Lớn Long Sơn (xã Long Sơn, TP.HCM). Ảnh: BTC.

Từ sáng sớm, khuôn viên di tích đã nhộn nhịp với hoạt động chuẩn bị lễ vật, đón tiếp khách hành hương.

Lễ Vía Ông được tổ chức trang trọng với các nghi thức cúng chay truyền thống. Xôi, chè, bánh trái, hoa quả được chuẩn bị chu đáo để tưởng nhớ ông Lê Văn Mưu - người có công khai hoang, lập ấp và sáng lập Đạo Ông Trần. Du khách đến đây không chỉ tham gia nghi lễ mà còn được bố trí ăn, nghỉ miễn phí.

Lễ hội chính Nhà Lớn Long Sơn là ngày giỗ Ông Trần (hay còn gọi là lễ Vía Ông) vào 20-2 Âm lịch. Ảnh: BTC

Điểm nổi bật của lễ hội là tinh thần “công quả”. Hơn 1.000 người dân địa phương tham gia phục vụ theo từng phiên, đảm nhận các công việc từ nấu ăn, dọn dẹp đến hướng dẫn khách. Không khí vừa trang nghiêm, vừa ấm cúng, thể hiện rõ nét sự gắn kết cộng đồng.

﻿ ﻿ Nhiều hoạt động truyền thống tiếp tục được duy trì như gói bánh, viết liễn, trang trí khánh tiết. Ảnh: BTC

Trong khuôn khổ lễ, nhiều hoạt động truyền thống tiếp tục được duy trì như gói bánh, viết liễn, trang trí khánh tiết. Đáng chú ý, hoạt động viết liễn với hình ảnh “ông đồ” viết chữ Nôm trên giấy đỏ thu hút đông đảo du khách, chuyển tải những giá trị đạo đức như “nhân, lễ, nghĩa, trí, tín”.

Lễ hội diễn ra từ ngày 4 đến 7-4 (tức 18-20 tháng 2 âm lịch).